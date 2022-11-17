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逢甲EMBA號召百家企業 12月4日打造「夏綠地奇幻樂園」

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
逢甲EMBA聯誼會理事長張家駿(中)盼菁英大會師為台中打造一處溫暖所在。記者宋健生/攝影。
逢甲EMBA聯誼會理事長張家駿(中)盼菁英大會師為台中打造一處溫暖所在。記者宋健生/攝影。

成立超過20年的逢甲大學EMBA，為中部產業栽培眾多優秀的經營管理人才，而每年EMBA校友年度盛事「菁英大會師」亦深受各界期待，今年活動將更升級，號召100家企業於12月4日在台中市夏綠地公園打造「夏綠地奇幻樂園」。

活動預計要捐贈50萬元給台中惠明盲校、愛相髓脊髓損傷基金會等單位，展現EMBA終身學習、熱心公益精神，歡迎各界共襄盛舉。

逢甲大學EMBA第16屆聯誼會理事長張家駿指出，12月雖是冬季，但其實是一年中最溫暖、振奮人心的季節，此次帶領聯誼會幹部與學長姐們一同舉辦一年一度的「菁英大會師」，期盼為台中市打造一處溫暖的所在。

這次「夏綠地奇幻樂園」號召主題以年輕、潮流、創新為主，同時也是適合親子同歡的場合，結合公益、產業，以市集、趣味遊戲等多元性的活動型態，期待市民當日共同參與，一起同樂。

逢甲大學經管院院長林豐智與執行長何晉瑋，今(17)日共同主持逢甲大學EMBA「菁英大會師」預告會。

林豐智提到，「夏綠地奇幻樂園」可說是逢甲人獻給台中這座城市的愛心園遊會，除了逢甲大學EMBA畢業的菁英校友，將率領自家企業拿出最棒的產品蓄勢待發外，活動也對外廣發英雄帖，邀請各企業熱情參與，而每報名一個攤位並繳交攤位費用1.2萬元，聯誼會就會捐出5,000元給弱勢團體。

逢甲大學EMBA因歷史悠久、辦學成效績優，過往吸引各產業菁英慕名就讀，如中景科技董事長鍾印泉、春水堂創辦人劉漢介、岱宇國際執行副總經理陳明男、四季藝術兒童教育機構創辦人唐富美等人都是EMBA校友。

而許多建築界菁英也選擇逢甲大學EMBA作為終身學習、提升自己的場域，如第16屆聯誼會理事長張家駿是日灃建設董事長，優秀校友還有包括日寶建設董事長郭國輝、麗明營造董事長吳春山、富旺開發董事長林正雄、親家建設董事長張鈞豪等人。

逢甲大學EMBA成立21年，已累積近4,000名校友，校友會活動力之旺盛、執行力之準確，讓人刮目相看，而每年透過舉辦不同類型的活動，聚集各產業翹楚的校友一同共襄盛舉，讓「菁英大會師」成為年度盛事。

張家駿說，近兩年因深刻感受疫情對各產業界造成衝擊，弱勢團體募款更顯不易，因此採用愛心園遊會方式募款、贊助，集眾人之力，也歡迎市民走向戶外，在陽光下、草地上共同參與，獻出愛心。

逢甲大學EMBA「菁英大會師」，將於12月4日相聚夏綠地公園。記者宋健生/攝影。
逢甲大學EMBA「菁英大會師」，將於12月4日相聚夏綠地公園。記者宋健生/攝影。

EMBA 逢甲大學 聯誼

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