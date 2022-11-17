第八屆傳善獎頒獎登場 擴大善的力量

在台灣各角落，有一群默默致力公益的中型社福機構，知名度雖然不及大型機構，卻仍持續發揮善的力量，關懷弱勢族群。陳永泰公益信託今（17）日舉行第八屆「傳善獎」頒獎典禮，表彰努力深耕兒少、教育、老人、身心障礙、戒毒癮及移工等領域的8家中型社福機構。同時，也邀請康泰納仕台灣全媒體溝通總監林昱光，向現場超過350位的社福機構及關心社福的企業ESG代表們，分享有關對非營利組織與社會大眾的溝通建議及觀察。

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事致詞時表示，傳善獎」選出獲得多元評審認可的優秀社福機構，提供穩定的經費支持，以及一系列的培力課程，包括社福人才獎助學金、經驗分享交流會、營隊等，透過「傳善獎」平台，讓當屆獲獎機構有機會能交流合作，甚至是資源共享，如此一來，機構才能成長、茁壯與創新，為弱勢朋友提供更多更好的服務，不同於以往社福機構的單打獨鬥。

陳永泰公益信託委託人袁蕙華女士也表達對社福第一線服務夥伴的敬意，並指示要把「傳善獎」好好地辦下去，期望能與更多類型、更多好朋友，一起加入傳善的行列，創造更好的社會。

連續五屆擔任「傳善獎」協辦單位的台灣公益團體自律聯盟，是台灣最大的非營利組織聯盟，組成成員有296家社福機構、50家社會企業。該聯盟鄭信真理事長表示，台灣公益生態圈有許多優秀的中型社福機構，藉著「傳善獎」的支持，能夠浮上檯面，為社會帶來更多良性的發展。

本屆邀請2家今年得獎機構──雅文兒童聽語文教基金會的7位聽損小朋友，以及脊髓損傷基金會的輪椅歌手柯騰皓與陳俊廷，合作表演《幸福的孩子愛唱歌》，展現聽損孩子透過聽覺口語訓練，以獨特的「聲」命力，改寫完美定義。而兩位年輕的輪椅歌手也加碼演唱《相信自己無限極》、《逆風飛翔》歌曲，唱出他們面對未來的道路，無論有多麼困難，都會拚盡全力，掌握機會突破極限。

今年第八屆獲獎機構共有「雅文兒童聽語文教基金會」、「張秀菊基金會」、「永信松柏園老人養護中心」、「夢想之家教育基金會」、「One-Forty」、「台灣肯納自閉症基金會」、「利伯他茲教育基金會」、「脊髓損傷基金會」等8家機構獲獎，服務內容涵蓋兒少、教育、老人、身心障礙、戒毒癮及移工等不同面向。陳永泰公益信託期盼透過「傳善獎」，支持更多社福機構，也呼籲更多社會大眾、企業共襄盛舉，讓善傳承續航。