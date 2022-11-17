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冬季就是要追雪！全包式滑雪奢旅夯

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
Club Med加拿大魁北克夏洛瓦度假村不僅能滑雪兼賞美景，定點漫旅世界遺產成亮點。Club Med提供
Club Med加拿大魁北克夏洛瓦度假村不僅能滑雪兼賞美景，定點漫旅世界遺產成亮點。Club Med提供

疫後出國滑雪瘋潮來襲。自政府釋出0+7免居家檢疫後，全包式滑雪假期領導品牌Club Med業績表現亮眼，截至目前為止與疫情前（2019）同期相比增長超過25%，其中國人追雪最愛日本北海道，不畏機票飆漲，冬季訂單佔比衝破八成五。

Club Med 日前針對450名受訪者進行「2023 海外滑雪旅遊意向調查」， 調查顯示國人對前往日本滑雪忠誠度最高，除了日本，調查更進一步發現，超過六成國人考量歐洲機票漲幅較低，認為冬季朝聖歐洲阿爾卑斯山滑雪的性價比最高。

除了滑雪，「拉長天數、定點漫旅」也是國人下訂關鍵，與其移動趕行程，國人更在意在一個定點還能有多少體驗。不僅如此，為避免旅遊預算超支與染疫安全問題，因此有超過五成國人會選擇「全包式滑雪假期」的旅遊型態，同時滿足「定點漫旅」、「預算好控制」、「Covid-19 緊急醫療保障」三大要點。

Club Med台灣珂境總經理劉育慧表示：「全包式滑雪假期不僅包含住宿、美食酒水、雪票、兒童照護、分級分齡滑雪課程，亦提供一系列定點漫旅的多元活動選擇。看準疫後滑雪商機， Club Med加速拓展全球雪村版圖，去年加拿大首座雪村魁北克夏洛瓦盛大開幕，今年在日本北海道Kiroro Peak全新落成滑雪度假村，同時進行義大利普拉格拉托的翻新計畫；2023年Club Med於全球將有23座滑雪度假村，為旅客帶來更多不同選擇。」

國人追雪最愛北海道 朝聖歐洲滑雪的性價比最高

根據Club Med「2023 國人海外滑雪旅遊意向調查」顯示，國人滑雪最想去的心願排行榜前三名依序分別為日本、歐洲和加拿大，其中超過八成（83%）旅客傾向拉長旅遊天數（至少六天以上）展開定點漫旅。調查更進一步發現，在日本機票漲幅高達五成前提下，但仍有超過半數（54%）旅客視日本北海道為滑雪假期首選，除了滑雪，旅客更渴望能同時品嘗在地美食，享受日式溫泉、露天風呂，和親友共度歡樂時光。

另一方面，超過六成（63%）國人考量歐洲國家機票漲幅較低，認為冬季朝聖歐洲阿爾卑斯山滑雪的性價比最高，除了期待能在滑雪假期中品嘗阿爾卑斯山料理，探訪更多知名景點和深度雪地體驗（雪地健行、狗拉雪撬）親近大自然，亦是國人赴歐滑雪旅遊的下訂關鍵。不僅如此，由於天數拉長，國人赴海外滑雪最擔心旅遊預算超支與染疫安全問題，因此有超過半數（53%）國人會選擇「全包式滑雪假期」的旅遊型態，除了涵蓋住宿、在地美食酒水、兒童照護、雪票、分級分齡滑雪課程，亦提供露天風呂、雪地健行等多元活動選擇，滿足「定點漫旅」、「預算好控制」、「Covid-19 緊急醫療保障」三大要點。

瞄準滑雪商機 Club Med 加速全球版圖

看準疫後滑雪商機， Club Med持續加速拓展全球滑雪度假村版圖： 今年底「日本北海道Kiroro Peak行館」即將於12月15日全新落成，設有最低年齡限制（須年滿12歲），享有較高隱私的靜謐感，因雪場位置鄰近日本海，Kiroro每年冬季最高降雪量可達21公尺，雪季可一路延續至5月初，對於喜愛滑雪的台灣旅客來說是一大福音。村內設有露天風呂和日式溫泉供滑雪客紓壓放鬆，亦提供融合日法的新式料理（Fusion）滿足味蕾，更棒的是，從度假村出發僅需車程40分鐘，即可漫遊北海道百年歷史港城小樽。

不僅如此，位於義大利西北部的普拉格拉托（Pragelato）雪村也即將於12月完成餐廳、滑雪中心等公共設施升級，坐落於義大利最大滑雪場Via Lattea之中，以皮埃蒙特（Piedmont）傳統小木屋打造出歐洲山野小鎮的氛圍，不用出村就可以直接搭乘纜車，征服各種難度的雪道，不滑雪也可以選擇免費體驗雪地健行。村內亦提供白松露義大利麵、風乾火腿、義式溫沙拉等北義經典美食；在地深度體驗則推薦皮埃蒙特大區首府杜林探索之旅，或可選擇參觀知名巴羅洛（Barolo）葡萄莊園，進一步認識葡萄酒之王背後的故事。

Club Med加拿大首座雪村去年底於魁北克夏洛瓦於盛大開幕，坐落於 Le Massif 雪場內，讓旅客能一邊滑雪一邊俯瞰聖勞倫斯河景，其中，長達7.5公里的雪撬滑行是不容錯過的雪地體驗。在度假村內，旅客則可體驗當地人最愛的冷熱交替北歐式水療體驗，或品嘗道地美食，起司火鍋、肉汁薯條、百吉餅、楓糖冰棒應有盡有。假期期間亦可付費安排探訪冰瀑、冰谷、冰釣等超人氣深度體驗，或是漫遊世界文化遺產魁北克舊城區，探索北美洲法國文化400多年的歷史。

滑春雪全包最划算！ 鎖定明年3-4月出發

出國滑雪瘋潮來襲。為避開滑雪人潮，享有超高CP值的假期，Club Med也大方公開搶購最划算的滑春雪時間建議，強烈推薦明年3-4月出發假期性價比最高，即刻下訂搶最後一波早鳥優惠，五天四夜日本北海道Kiroro Peak全包式滑雪假期(不含機票)每人34,100元起；八天七夜義大利普拉格拉托全包式滑雪假期(不含機票)每人48,400元起，價格均涵蓋食宿、酒水、雪票、團體分級分齡滑雪課程、雪地健行、瑜珈、水中有氧等一系列定點漫旅體驗。

不僅如此，Club Med更獨家推出將COVID-19醫療協助加入旅遊保障中，以提供旅客更完善的保險內容，因此若在出國旅遊住宿Club Med度假村期間，不幸感染COVID-19新冠肺炎，會協助由保險來支付醫療費用包括住院醫療費用、門診醫師診療、COVID-19檢測與相關檢測設備的運輸費用等，甚至在涵蓋相關陪同人員的住宿費用、兒童陪同、必要時緊急醫療服務轉移等；並且在如果需要邊境封城或需隔離之情況，將提供住房；若情況無法返家，協助您安全旅行並符合當地衛生和安全規則的情況下提供新航班，替旅客提供最全方位的保障。

全包式滑雪奢旅正夯，Club Med度假村加速全球雪村版圖。Club Med提供
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Club Med義大利普拉格拉托度假村2022年全新升級。Club Med提供
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Club Med北海道Kiroro Peak即將於2022年底全新開幕，周邊景點與美食極具魅力。Club Med提供
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