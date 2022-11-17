沒周年慶卻是精品首選！華泰名品城Outlet今年營收挑戰百億元

全台首座美式露天Outlet、華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡今（17）日表示，今年全年營收有望破100億元，年增三成，將是台灣首家以單店晉身百億俱樂部的Outlet，未來不排除開第二家，目前覓點中；日本三井Outlet來勢洶洶，目前北中南共有三家店，台南二期預計2025年開出，Outlet市場將再掀一番激戰。

華泰名品城採取不作周年慶策略，擁有38個全台Outlet獨家品牌搶客，精品就佔了一半，像是Gucci、Prada、Balenciaga、Celine、Loewe，都是「只開一家（Outlet）別無分號」，今年疫情期間還引進了17間全新品牌，包含Tory Burch、Versace、Bally等國際精品，還有15間品牌陸續改裝、擴店、移位，今年前十個月精品業績年增成長27-28%。目前業績最好的品牌為Prada，且今年有超過10家以上品牌擴增店鋪，業績持續向上。

她指出，以往精品都會先往香港銷貨，但如今香港受疫情衝擊，精品現在都選擇先來台灣，所以貨量相對充足；明年仍有大牌精品進駐，全年要衝刺110億元。

另外，今年10月後逐步迎來國境開放，梁曙凡透露，以退稅金額來看，對比去年成長40多％，第一名為中國大陸客，推測為商務客人，第二名是以前少見的新加坡客，梁曙凡觀察，以前新加坡客人除非商務客，否則不太會來台灣，現在應以家庭客為主。

特別的是，疫情之前退稅金額最多的第一名為泰國、再來是菲律賓和越南。她說，因為前段時間政府推動新南向政策，加上桃園新竹有園區和工廠，有許多外籍人士的關係，東南亞客人喜歡購買運動品牌以及牛仔褲，像是BIG TRAIN、EDWIN等牛仔褲品牌，因實惠好穿故頗受青睞。

日本三井Outlet在台已開出三家，其中台南三井Outlet在今年2月開幕，地點位於高鐵台南站旁，與義大和SKM Park相比，並無精品，而是以高比例的日系餐飲，和12家台南首店零售品牌來吸客，首年業績上看50億元，台南三井Outlet二期預計2025年開幕。