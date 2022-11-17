快訊

12組疫苗組合保護效益公開！65歲以上長者「這組合最慘」快補打次世代

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

沒周年慶卻是精品首選！華泰名品城Outlet今年營收挑戰百億元

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡今（17）日表示，今年全年營收有望破100億元，年增三成。記者何秀玲／攝影
華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡今（17）日表示，今年全年營收有望破100億元，年增三成。記者何秀玲／攝影

全台首座美式露天Outlet、華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡今（17）日表示，今年全年營收有望破100億元，年增三成，將是台灣首家以單店晉身百億俱樂部的Outlet，未來不排除開第二家，目前覓點中；日本三井Outlet來勢洶洶，目前北中南共有三家店，台南二期預計2025年開出，Outlet市場將再掀一番激戰。

華泰名品城採取不作周年慶策略，擁有38個全台Outlet獨家品牌搶客，精品就佔了一半，像是Gucci、Prada、Balenciaga、Celine、Loewe，都是「只開一家（Outlet）別無分號」，今年疫情期間還引進了17間全新品牌，包含Tory Burch、Versace、Bally等國際精品，還有15間品牌陸續改裝、擴店、移位，今年前十個月精品業績年增成長27-28%。目前業績最好的品牌為Prada，且今年有超過10家以上品牌擴增店鋪，業績持續向上。

她指出，以往精品都會先往香港銷貨，但如今香港受疫情衝擊，精品現在都選擇先來台灣，所以貨量相對充足；明年仍有大牌精品進駐，全年要衝刺110億元。

另外，今年10月後逐步迎來國境開放，梁曙凡透露，以退稅金額來看，對比去年成長40多％，第一名為中國大陸客，推測為商務客人，第二名是以前少見的新加坡客，梁曙凡觀察，以前新加坡客人除非商務客，否則不太會來台灣，現在應以家庭客為主。

特別的是，疫情之前退稅金額最多的第一名為泰國、再來是菲律賓和越南。她說，因為前段時間政府推動新南向政策，加上桃園新竹有園區和工廠，有許多外籍人士的關係，東南亞客人喜歡購買運動品牌以及牛仔褲，像是BIG TRAIN、EDWIN等牛仔褲品牌，因實惠好穿故頗受青睞。

日本三井Outlet在台已開出三家，其中台南三井Outlet在今年2月開幕，地點位於高鐵台南站旁，與義大和SKM Park相比，並無精品，而是以高比例的日系餐飲，和12家台南首店零售品牌來吸客，首年業績上看50億元，台南三井Outlet二期預計2025年開幕。

今年除了台南三井Outlet之外，新光三越新事業SKM Park Outlets高雄草衙，今年8月開幕，市場愈趨白熱化。

華泰名品城外觀。記者何秀玲／攝影
華泰名品城外觀。記者何秀玲／攝影

Outlet 疫情 日本

延伸閱讀

SOGO周年慶買氣兩大現象：精品年輕化、高爾夫女力崛起

走趟三井OUTLET台中港店 耶誕節相遇夢幻迪士尼公主繪本

SOGO周年慶超市排隊人潮沒斷過！人氣抗衡美妝天后宮

SOGO周年慶人潮滿到爆 民眾徹夜排13小時就為了搶它

相關新聞

快時尚寒冬！傳韓牌驚爆撤台 全球最後一家在這裡、明年2月底收攤

又一家韓國快時尚驚傳撤台！韓牌「H:CONNECT」2013年在台灣百貨插旗，2015年更曾搭上各國快時尚在台遍地開花的...

北市大樓連14漲近7字頭 利空狂炸房價怎不跌？

台北市地政局公布最新一期住宅價格調查，今年8月大樓均價來到每坪69.59萬元，已連續14個月上漲，距均價7字頭僅一步之遙...

時代的眼淚...過去每家必備 10年來家庭設備大減2產品

據官方家庭收支調查資料顯示，10年來家庭設備普及狀況一直隨科技趨勢改變，10年前平均每2戶家庭就有1戶有數位相機，但去年...

111年金安獎出爐 總太營造堅持勞安獲肯定

由勞動部主辦、被譽為職安界最高榮譽的2022年第16屆優良工程金安獎，台中市政府建設局參加選拔的三案工程全數獲獎；無獨有...

一表看10大熱門購屋路段 新北、台中各佔4條

台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心申貸件數統計，今年上半年全台熱門購屋路段，由「桃園龜山區 文化一路」摘冠，交易件數592...

今年最夯購屋路段出爐 每月近百人申貸

台灣房屋根據聯徵中心申貸資料，統計八大都會區今年上半年熱門購屋路段，桃園龜山區文化一路以592件奪冠，第二為台中北屯區敦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。