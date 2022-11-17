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中油永續成果獲「BSI永續韌性領航獎」肯定

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
中油永續報告書今年再度獲頒「BSI永續韌性領航獎」。圖／中油提供
中油永續報告書今年再度獲頒「BSI永續韌性領航獎」。圖／中油提供

中油永續報告書已連續多年獲得英國標準協會(BSI)肯定，今年再度獲頒「BSI永續韌性領航獎」，於今(17)日「2022 BSI國際永續標準管理年會」頒獎典禮中受獎。中油透過永續報告書兼具廣度與深度資訊揭露，展現營運方面韌性及落實永續經營面向之成果，同時持續通過外部查證，以示透明和誠信的用心。

BSI為全球極具專業經驗的標準制定標竿組織，多年來與相關媒體及機構共同協助與推動國內企業建構永續經營方向，每年召開永續年會分享最新永續趨勢並表揚永續績優企業，迄今已為永續指標性代表活動之一。此次榮獲「BSI永續韌性領航獎」表彰中油以ISO國際標準均衡ESG各面向發展及以行動高度落實聯合國永續發展目標(SDGs)。

中油自2007年第一次自願性編製永續報告書，迄今發行第14本，除連續貫徹外部查證，持續精進揭露資訊的品質與深度，更以實際行動致力實踐聯合國永續發展目標(SDGs)。未來中油仍將秉持「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，於永續經營面向持續領航前進，攜手所有利害關係人邁向淨零永續的新世代。

中油 聯合國 英國

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