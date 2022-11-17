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港務公司 獲頒第15屆TCSA台灣企業永續獎兩大獎項

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
港務公司榮獲「企業永續報告/業輸業-白金獎」、「循環經濟領袖獎」，由董事長李賢義(右)代表領獎。臺灣港務公司提供
港務公司榮獲「企業永續報告/業輸業-白金獎」、「循環經濟領袖獎」，由董事長李賢義(右)代表領獎。臺灣港務公司提供

臺灣港務公司首次參加財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之「第15屆TCSA台灣企業永續獎」評選，即於424家企業激烈競爭及874位龐大評審團嚴謹評選中脫穎而出，獲得「永續報告運輸業白金獎」及「非製造業–循環經濟領袖獎」等兩項大獎。董事長李賢義於16日接受立法院長游錫堃頒發得獎獎牌。

為符合全球永續性報告指標準則（GRI Standards），臺灣港務公司於報告中呈現積極實踐聯合國永續發展目標的成果，也對客戶、員工、社區居民及政府機構等利害關係人關切議題做詳盡彙整報告。除了以「2021年ESG永續報告書」獲「運輸業白金獎」外，更因推動「再生粒料(轉爐石)於臺北港海事工程使用」之創新模式，實現資源永續效益，同時獲得「非製造業–循環經濟領袖獎」，成績斐然。

隨著國際間對於企業之永續發展潮流日益重視，臺灣港務公司自成立以來即積極推動環境、社會及公司治理等三大面向永續規劃工作，後更接軌聯合國所公布2030年全球永續發展目標(SDGS)，歷年成果卓著，諸如2014年由高雄港率先通過歐洲生態港Eco Port認證，緊接著七大國際商港於2017年全數取得歐洲生態港認證，高雄港更於2021年代表臺灣港群，角逐國際港埠協會(IAPH)舉辦之「世界港口永續計畫(WPSP) –韌性基礎設施」，榮獲分類競賽優勝港口，成功奠定港口營運兼顧永續發展的契機；另亦致力打造友善職場，獲得女人迷(Womany)2022年度DEI影響力企業金獎及最佳企業雇主獎，永續發展成果，屢獲各界肯定。

永續發展已成為當企業經營之顯學，永續的腳步永遠不停歇，臺灣港務公司未來永續發展藍圖，將以「提升能源效率」、「發展可再生能源」、「強化氣候適應力(韌性基礎設施)」、「數位化創新」及「港市空間規劃」等為主軸，落實所轄港群每年植樹10萬棵、建置智慧能源管理系統及使用再生能源等計畫，達成2050年碳中和目標，持續積極與世界港口永續方案(WPSP)及聯合國全球永續發展目標(SDGS)相互呼應。

聯合國

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