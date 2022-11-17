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不僅沿海 台南後壁洋香瓜半數災損農民喊救命

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
後壁瓜農說明洋香瓜災損情形。圖 ／南市議員張世賢服務處提供
後壁瓜農說明洋香瓜災損情形。圖 ／南市議員張世賢服務處提供

台南地區洋香瓜農損災情擴大，繼沿海安南、北門區，盛產洋香瓜聞名的後壁區竹新里日來也傳出災損，約半數瓜果異常死株，後壁農會已向後壁公所通報，今早會勘市議員張世賢、李宗翰都來關心，盼政府救助減少損失。

後壁區農會總幹事林怡歆近日憐恤接獲瓜農通報，指已快採的洋香瓜，疑近日夜溫差過大，植株紛紛枯萎死亡，造成原要採收的瓜果都已毀壞，損失慘重，林怡歆立即報請區公所轉報市府農業局今前往勘查，認為是氣候異常導致，南市議員張世賢、李宗翰今也前往關心。

除要求市府速聯絡農糧署與農改場人員前來勘查，並給予農業天然災害現金救助，也要求區公所速把受損果農造冊，以利處理。李宗翰更主張應免勘查補助。

後壁農會洋香瓜第八班班長江珈麟說明災情，許多瓜農發現洋香瓜長不大，還沒成熟就枯死，甚至有的全軍覆沒。而一甲地成本就超過35萬，真的血本無歸。

林怡歆說，後壁區洋香瓜種植面積約42公頃，今年因極端氣候、雨少高溫，洋香瓜損失近半，真的非常慘。

不僅沿海，台南後壁洋香瓜半數災損，農民損失慘重。圖 ／南市議員張世賢服務處提供
不僅沿海，台南後壁洋香瓜半數災損，農民損失慘重。圖 ／南市議員張世賢服務處提供

農業 災損 北門

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