快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營造成本連5月止漲 專家：恐難成推升房價的理由

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

原物料價格趨於穩定，過去一段時間不斷上揚的工程造價獲得喘息空間。根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工程總指數為131.08，較上月微減0.33個百分點，已經連續5個月未再創新高，專家指出，實務上可發現，建築的鋼筋等成本已經開始滑落，但工資還是維持相對高檔，不過整體造價已經有止漲跡象，過去持續上揚的造價成本，恐怕再難成為推升房價的理由。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，受惠部份原物料價格開始回檔，持續上漲的造價也獲得喘息空間，而過去一段時間通膨預期與造價上揚，都成為推升房價的動能，相對的一旦通膨降溫與造價回檔，也會降低民眾對於房價上漲的預期心理，若加上目前預售案銷售放緩，造價回檔可能促使部分建商增加未來的讓利意願。

統計顯示，這一波營造工程指數高點落在今年5月的132.74，已經連續5個月未再創新高，且營造工程總指數的年增率也從去年開始的雙位數增長一路下滑，今年4月營造工程物價指數年增11.8%，不過到10月已經年增率剩下增加4.57%，反映造價漲勢趨緩，若以各項類別來看，造價回檔最多的是金屬製品，指數從4月的174.57，滑落至154.21，半年回檔12%，不過工資類還是維持造高檔，並未出現回檔趨勢，但整體工料齊漲狀況已經改善。

曾敬德指出，現在開發商已經感受到鋼筋等原物料價格出現比較明顯下滑，但工資還是維持高檔，現在壓力比較大的，還是北市小面積的開發案，一來因為案量關係工程發包難度較高，二來小基地的造價還是居高不下。

資料來源／行政院主計總處
資料來源／行政院主計總處

原物料 房價

延伸閱讀

營造成本連5月止漲下修 建商將有讓利意願？

專家：中日韓應抓住RCEP 推動經貿合作

北市康華飯店將危老改建

老飯店消失中…康華飯店10月核准危老、北市第15家

相關新聞

車體結構、線束系統大升級 有望趕上龐大商機

相較於傳統燃油車，電動車的電子化、智慧化及輕量化替傳統零組件廠商開啟了另一扇窗，包括車體結構、線束系統都迎來升級商機。

崇越獲台灣百大永續典範企業獎 賴杉桂代表領獎

各界譽為台灣企業永續奧斯卡的2022年第十五屆「TCSA台灣企業永續獎」，16日在台北圓山大飯店盛大舉行頒獎典禮，崇越（...

柯文哲：南港將是台北的亮點 也是台灣東北部交通樞紐

台北市政府與交通部台鐵局合作開發的「南港商三公辦都更案」於今(17)日舉辦新建工程基地祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時表示...

房仲業唯一！信義房屋獲全球企業永續獎多項大獎

年度永續盛事台灣企業永續獎暨全球企業永續獎頒獎典禮於11月16日舉行，信義房屋獲得十大永續典範企業獎等多項大獎，為房仲業...

東區門戶最大公辦都更「南港之心」啟動 2029年完工

台北東區門戶計畫最大公辦都更案「南港之心」今（17）日舉行新建工程祈福典禮，該案由台鐵、市府、潤泰創新與台北市住都中心共...

營造成本連5月止漲 專家：恐難成推升房價的理由

原物料價格趨於穩定，過去一段時間不斷上揚的工程造價獲得喘息空間。根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。