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東區門戶最大公辦都更「南港之心」啟動 2029年完工

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
南港之心3D模擬示意圖。圖／潤泰新提供
南港之心3D模擬示意圖。圖／潤泰新提供

台北東區門戶計畫最大公辦都更案「南港之心」今（17）日舉行新建工程祈福典禮，該案由台鐵、市府、潤泰創新與台北市住都中心共同合作，預計興建1棟32層樓商辦，3棟37層樓住宅大樓，預計投資金額達350億元以上，全案預計2029年完工，未來市值上看千億元。

台北市長柯文哲表示，該案配合東區門戶計畫發展，提供南港轉運站、國際換展中心、商場、辦公等多種使用空間，完工後市府可取得交通轉運站面積約1,509坪，會展中心約3,802坪，另，北市可再取得新創辦公室空間約3,000坪。其中，最期待的就是由南港會展中心到南港機廠，共4.2公里的空中走廊，概念來自美國紐約的High Line Park。

柯文哲指出，從工研院、國家生技園區到明年將完工的南港生技大樓等，將來南港會是台灣生技產業重要的聚落。另一方面，南港展覽館也逐漸飽和，透過該案也可以擁有新的場館空間。

潤弘精密工程董事長李志宏表示，南港之心是集團史上最大的公辦都更案，且擁有三鐵共構、商辦聚集效應等優勢，未來指日可待，儘管今年房市受到升息、地緣政治等影響，交易量降溫，但這只是短期的現象，觀察大台北地區，老舊房屋仍多，而年輕人、白領族都是較喜歡新屋，仍有其需求量，因此房市長期來看，並不用過度悲觀。

潤泰新董事長簡滄圳表示，集團近年積極布局軌道經濟，南港之心將打造成全台首座「微型垂直城市」的概念，其中最大亮點是未來有串連南港展覽館到南港車站的天橋，加上三鐵共構的優勢，有望帶動周邊產業發展之綜效，加上周邊生技產業發展日益蓬勃，預計以後也會有吸引超高白領購屋需求。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，近年南港甩開過去傳統工業區概念，加上有之捷運、商場等機能，房價也一路上漲，惟今年房市利空訊息多，整體要拉抬到更高水位有困難，不過南港之心地段好、量體大、亮點多，未來房價衝上單坪百萬元應該不是問題，也有機會來到每坪150-180萬元。

「南港之心」公辦都更案位於南港軟體園區、國家生技中心、北部流行音樂中心、國家會議中心及南港展覽館之中心，基地面積共7,879.4坪，規劃興建1棟32層樓商辦，3棟37層樓住宅大樓，地上1-2層設置商場並以立體通廊連接國際會展中心。

潤泰新董事長簡滄圳。記者朱曼寧／攝影
潤泰新董事長簡滄圳。記者朱曼寧／攝影
潤弘精密工程董事長李志宏。記者朱曼寧／攝影
潤弘精密工程董事長李志宏。記者朱曼寧／攝影

生技產業 公辦都更

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