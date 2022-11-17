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東區門戶樞紐「南港之心」啟動 2029年完工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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潤泰「南港之心」公辦都更案10月底取得建照，今（17）日舉辦祈福典禮，台北市長柯文哲率領市府團隊出席祝禱工程順利。

潤泰創新表示，台北城早期以西區為重點，如今慢慢轉移至東區。

潤泰早在市政府2015年提出東區門戶計畫時，即看到南港發展潛力；2006年率先與台鐵局合作，簽訂南港車站BOT案50年開發權；2014年開幕CITYLINK南港店；2019年開幕蔦屋書店，一步一步為南港地區街廓進行改造以及整體質感的提升。

潤泰表示，南港之心將以立體空橋串連北邊的僑泰興基地、西邊的轉運東站BOT案，以及南邊的南港生技聚落，串起東區門戶商業與產業的十字軸帶，全案將打造兼具交通轉運、國際會展中心及購物商場綜效之複合式服務空間，預計2029年開發完成。

完成後，可為公部門及地主創造每年12億永續收益，轉運站全年服務旅客數可達625萬人次，國際會議中心配合展期每年帶動52萬展覽人潮，1,287個全方位服務的新住家，為南港增加1.5萬產業及居住的人口。

潤泰創新表示，此案位於南港產業大道與商業大道的十字軸交會處之基地優勢，扮演都市再生的關鍵角色，潤泰新預計投入近300億以上資金，創造約1000億的價值，目前是台北市府推出規模最大的公辦都更示範案，東區門戶新未來指日可待。

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公辦都更 潤泰創新 BOT

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