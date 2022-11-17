打炒房修法卡關結果曝 建商推這種案子更熱絡了

平均地權條例修正草案下個月便公布滿一週年，此一草案最初研擬預售屋禁止換約，等於只能買，不能賣，業界認為將重創預售市場，沒人會推，但住展雜誌統計，相較去年全年，今年北台灣預售屋案量占比不減反升，占比達85%，預售屋推案仍是市場供給主力。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，因平均地權條例修正草案送進立法院後，未有新進展，目前該草案對北台灣房市供給面的影響程度尚有限，相較之下，土建融利率提高和市場需求盛衰對業者推案規劃的影響更明顯。

根據住展雜誌統計，截至今年10月底，北台灣新建案推案量累計逾9,800億元，其中預售屋建案案量約8,445億元、占整體推案量85.5％；新成屋建案案量約1,430億元，占整體推案量的14.5％左右。

近年房市交易熱絡的新竹地區，今年新成屋案量占比為北台灣倒數第一。截至今年10月底止，新竹縣市總推案量逼近1,400億元，已較去年全年推案量高出逾百億元，不過因新推案多採預售模式，新成屋案量僅約41.7億元，占整區推案量3％，與去年新成屋案量占比26.5％相較，大減23.5個百分點。

成采錡表示，新竹成屋推案量變化較顯著區域，都是購屋需求相對強的房市熱區，在市場買氣熱絡及預售案銷況普遍良好等因素影響下，線上成屋供給減少，再加上區域房價居於歷史高檔，業者積極推出預售案，成屋案量占比因而大幅下滑。

也因為有新竹墊底，桃園新成屋案量占比來到倒數第二。桃園今年截至10月底，總推案量約2,851億元，其中新成屋案量約308億元、占總量10.8％，儘管成屋案量占比較去年小增1.6個百分點，桃園仍是北台灣新成屋選擇相對少的縣市。

大台北地區成屋供給量一向不多，台北市今年前十個月，新建案推案量共約2,053億元，其中成屋推案量僅約442億元，占總推案量約21％，較去年全年增6.2個百分點，為北台灣成屋推案量占比上升幅度最大的縣市。

至於新北市，截至10月底，新建案推案量約3,200億元，之中成屋推案量約574億元，占全市推案量約17.9％，較去年下滑3.4個百分點。新北市的新成屋集中區，已從去年的板橋、林口，轉移至新莊，其他行政區成屋數量則都在5個以下，選擇相對受限。

過往常被認為「成屋更好賣」的宜蘭地區和基隆市，預售、成屋推案版圖，也都出現不小變化。今年前十個月，宜蘭新成屋案量占比僅16.8％，較去年下降11個百分點；基隆新成屋案量占比18.1％，降低9.1個百分點。

成采錡指出，受營建成本上揚等因素影響，部分業者選擇邊建邊售或先建後售模式，但根據目前掌握資訊，市場上籌備中新案仍多為預售屋，因此預估接下來預售案仍會是北台灣推案主流，成屋案則易受營建業缺工影響，工期拉長而延後進場時間，結果就是短期內預售和成屋案量差距仍將持續擴大。