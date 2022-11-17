台泥企業團蟬聯十大永續典範企業

2022年GCSA與TCSA全球暨台灣企業永續獎，台灣水泥（1101）蟬聯製造業十大永續典範企業，同時榮獲循環經濟領袖及創新成長、社會共融與資訊安全等績效大獎。台泥以低碳水泥、資源循環與綠色能源為三大核心事業，以AI系統預估各項減碳比例，穩定推進2050凈零目標。

「循環經濟領袖獎」台泥榮獲五連霸，持續協助社會處理廢棄物，同時減碳與減煤，獲評審高度肯定；自主開發AI管理平台，將減碳、節水與能源，進行最適化管理，再度獲得「創新成長領袖獎」；在落實產業轉型的同時，台泥關注生活轉型，啟動EARTH HELPER永續倡議行動，與在地部落、超商、飯店、自行車、電動車與充電服務等跨業合作，推動低碳與節能的生活模式，其中，太平洋畔的澳花漢本海洋驛站，以聯合國海洋保育、關注海廢為主題，融合原住民元素，提倡時尚簡約、隨手淨灘模式，受評審青睞，首度參賽即獲社會共融獎肯定。

台泥張安平董事長強調，人類享受大自然，看似取之不盡、用之不竭的天賜餽贈，卻沒發現自己正在向未來的環境借貸， 應該要回過頭來感謝萬物，為所有生命服務。永續經營，需要堅定的行動與強大的意志力，即使面對極端氣候、戰爭、疫情，這最辛苦的一年，我們還是努力在建構未來發展的雛形，台泥一直用行動，體現在每一個佈局與藍圖之中。台泥在今年10月也正式簽屬BUSINESS FOR NATURE生物多樣性行動綱要，預計在年底聯合國生物多樣性大會COP15，和百家企業共同倡議用行動維護自然資本，守護地球生命力。

16日頒獎典禮，由台泥副總經理王建全代表受獎，與所有同仁共享榮譽。此次台泥企業團子公司和平電力與台泥資訊都榮獲肯定，和電總經理陳建益親自出席典禮，鼓勵和電同仁跨出技術領域，投入漢本海洋驛站的營運，善盡推動永續生活與社會溝通之責任，台泥資訊專注AI系統開發與掌管、維護企業團之資訊安全，雙獲創新發展與資訊安全獎項。

台泥EARTH HELPER倡議行動，以聯合國永續目標12項第8個子項目為核心思維，「確保各地人民都能具有永續發展的相關資訊和意識，以及與自然和諧共處的生活模式。」張安平說，EARTH HELPER是每一個人共享地球的基本生活態度，從台泥DAKA出發，延伸漢本海洋驛站到台東紅葉谷綠能園區，台泥跨界各產業夥伴提倡低碳、節能與慢活的觀念，強調將永續融入生活，提供社會團體、旅客、各院校師生與在地的部落小學，以最自然、簡單的互動遊戲，瞭解永續的精神，更樂意落實在每日的生活當中。近期推動包括驛起淨灘、海廢不廢與我的低碳小旅行等活動，皆受高度評價與迴響，台泥期深化ESG實踐永續轉型。