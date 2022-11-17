豐原隱形富豪多！「大宅豐鼎」已購客竟有九成為自營商

中小企業及自營商密集度相當高的台中市豐原區，今年下半年房市格外受矚目，總銷達95億元、豐原史上最大預售建案富宇「大宅豐鼎」正式公開，此案不但將成為豐原地區最高的指標大樓案，每坪單價甚至站上5字頭，也創區域新高。

值得注意的是，「大宅豐鼎」已購客中有高達九成的比例為在地中小企業主及自營商，另有近一成為台灣美光、台積電等中科園區科技大廠中階主管，整體社區均質度頗高。

萬群地產總經理謝坤成指出，儘管外部不確定因素持續影響國內房市，但對頂級客層來說，不動產仍是兼具穩定、保值的首選產品。

又以豐原來說，在地中小型企業主多，累積不少熱錢，相對更具置產需求。「大宅豐鼎」搶占最具價值地段、內涵頂級規劃，坐擁市中心地標，都加速富豪出手速度。

豐原向來有縣轄區一哥的稱號，作為全台工業重鎮，當地有許多木工業、工具機、製鞋廠，同時也因為商業發達，中小型企業主多，創造出許多隱形富豪。

謝坤成表示，豐原是台中自營商密集度最高的行政區之一，中小型企業家數估計逼近1.3萬家，但豐原至今卻沒有端得上檯面的豪宅產品，在地富商不是跨區到七期買豪宅，就是購地自建別墅。

深耕豐原多年的富宇建設，鎖定區域隱形富商、后科新貴，以七期豪宅規格、推出豐原史上單一最大預售案「大宅豐鼎」，剛進場就獲得在地隱形富商青睞，成交單價已站上5字頭。

曾在台中七期推出「東方之冠」代表作的富宇建設，近幾年在豐原陸續推出「晴美」、「豐景」、「豐田」、「敦南」等4個完銷案。

這次進一步整合豐原火車站東核心商圈內的都更土地，取得2,010坪大面積基地，規劃在地指標建築新案「大宅豐鼎」，訴求要打造出「豐原小七期」。

「大宅豐鼎」為樓高28樓、地下5層建築，座落於豐原區向陽路173巷、直興街、文化街、愛國街等四面臨路角地，規劃37至50坪的3至4房產品，總戶數378戶、店面2戶的3棟大樓建築，總銷達95億元，落成後將成為豐原最高的地標建築。

「大宅豐鼎」專案經理尤柏浩指出，綜觀七期豪宅聚落，不少上億元豪宅買方，都是豐原出身，由此可見豐原企業主經濟實力驚人。

而這也透露出，豐原在今年以前沒有讓在地富豪動心的建案，「大宅豐鼎」挾著七期豪宅的DNA，訴求「地段好、基地大、產品優」等豪宅標準，強勢問鼎豐原第一名宅寶座。

尤柏浩說明，由豐原主幹道圓環東、西、南、北路形成的環狀交通系統，為劃分豐原房市的依據，環內被視為核心精華區，環內包含豐原火車站、廟東夜市、第一市場、陽明大樓(原台中縣府)，商業機能發達。

而「大宅豐鼎」步行5分鐘即可到達豐原火車站，同時坐擁便利機能及清幽環境。

隨著國道四號豐潭段即將通車，豐原進出台中市區的便利性大增。此外，鄰近豐原的后科園區擴廠、豐洲工業區傳產升級，以及豐原客運轉運中心、國民運動中心的設置，推動豐原公共建設進入實際期，也讓豐原在地人、中科科技新貴更願意在豐原置產購屋。

為了讓更多購屋人了解「大宅豐鼎」的內容，富宇選在豐原的圓環北路與豐勢路口黃金角地，砸重金打造「富宇超越館」，透過內部空間設計，展現「大宅豐鼎」最精萃、最有質感的設計思維。

謝坤成說，富宇建設從營造起家，跨足到不動產建設領域，至今屆滿25年，而「大宅豐鼎」也是富宇25周年的超越之作。