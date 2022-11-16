ESG內化為企業DNA 亞泥再奪永續大獎

2022全球暨台灣企業永續獎16日舉行頒獎典禮，亞洲水泥公司再度交出漂亮成績單，拿下六大獎項，包括TCSA台灣企業永續獎中的台灣百大永續典範企業獎、永續報告白金獎、氣候領袖獎、以及社會共融領袖獎；還有GCSA全球企業永續獎中的績優案例獎和永續報告銅獎。

出席領獎的亞泥（1102） 總經理李坤炎表示，亞泥堅守本心，秉持營造綠色家園使命，果斷前行，務實地在本業上力求突破創新，並依循聯合國永續發展目標SDGs，將ESG確實注入亞泥的企業文化，絕不辜負身為水泥業界領頭羊的美名。

台灣永續能源研究基金會評審解釋，綜觀亞泥所奪得的獎項，全都緊扣ESG發展，看得出亞泥的經營之道，除了穩健獲利，還跟上全球永續浪潮，以新思維落實環境、社會與治理三大作為，這對擁有65年歷史的傳產公司而言，實屬不易。

亞泥強調，「共創美好未來、你我攜手同行」，一直是亞泥的經營理念。亞泥是全球第4家完成SBTi科學減碳目標設定，具體回應全球氣候控制升溫遠低於2℃以下（well-below）的水泥公司，在自我嚴格要求下，透過大量使用替代原料和燃料，積極推動循環經濟，並且研發生產低碳水泥，績效領先同業，近期也投入碳捕捉及再利用CCU創新技術研究，逐步朝向2050淨零碳排目標前進。

值得一提的是，亞泥所規劃的負碳技術，有別於一般碳捕捉思維，是將廢棄物與二氧化碳結合後，提升廢棄物性質，提供預拌混凝土廠作為負碳砂石、或水泥廠作為替代熟料的膠結材料使用，可同時解決碳排和廢棄物處理兩大問題，這項優越技術，對於完成淨零排放的最後一哩路，是很大的推進力量。

亞泥也結合水泥廠、礦區、以及生態園區資源，推廣全方位的生態環境教育，2021年開始，花蓮廠還推動「公民科學家培訓計畫」，以亞泥生態園區為主要學習場域，定期赴野外進行生態調查，同時建置生態園區官網，並走進國中小學校園，協助生態教育扎根；疫情期間更突破地域和時間限制，每周上傳生態園區內的實況影片，到亞泥Facebook粉專、YouTube平台、以及官方Line，讓民眾透過網路，也能感受大自然的迷人與奧妙，根據統計，從2021年亞泥在Facebook粉專推播貼文共90則，不管是曝光次數還是觸及人次都破百萬，顯示亞泥永續希望種子，正持續散播並深耕發芽。