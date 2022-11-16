第14屆台中市十大伴手禮 陳允寶泉食品拿三冠王

第14屆台中市十大伴手禮得獎名單出爐，擁有百年歷史的台日式糕餅品牌「陳允寶泉」，今年再次以蛋黃酥獲得金口碑獎、評審團大獎、現場人氣獎「三冠王」的優異成績。

陳允寶泉第五代接班人-大兒子陳溢輝說，有一天在聊天中，阿公不經意的提到蛋黃酥是他研發的，原本感到詫異不可置信，隨即看到阿公翻出一本1986年8月的烘焙食品資訊雜誌。

原來有感於當時傳統月餅太大，消費者很難一個人一次吃完，第三代陳增雄將傳統的扁平狀元餅，加入了鹹蛋黃並將尺寸縮小，造型也成了半圓立體狀，順應蛋黃的半圓弧度，就此發明了現在流行全台的「蛋黃酥」。

為了能延續這份思念與傳承，並重現阿公的心願，今年陳允寶泉決定以蛋黃酥參賽，並改良出更細緻柔和的紅豆餡，選用頂級法國發酵奶油增加滑順口感，不使用豬油與酥油，搭配濕潤鹹香的沙沙口感蛋黃，果然一口氣拿下三項大獎。

十大伴手禮評審團大獎由專家評審選出三名；現場人氣獎為現場得票數最高者；而金口碑獎則為第11、12、13屆十大伴手禮及金口碑獎得主限定報名，可見陳允寶泉老字號的品質與消費者人氣，年年有增無減。

陳溢輝表示，為了感謝消費者對陳允寶泉的支持，剛榮獲佳績的產品「蛋黃酥禮盒」，即日起門市享有買四送一，買六送二的回饋活動。

而今年與往年在十大伴手禮得獎的產品，如「香柚檸檬蛋糕」也會於春節期間享有優惠，促銷活動預計將持續到明年1月29日，同時陳允寶泉做為台中購物節活動的合作廠商，有消費金額5倍累計的特別優惠。

陳允寶泉得獎紀錄：104年太陽餅榮獲台中市十大伴手禮「金口碑獎」；105年「時光寶盒」榮獲台中市十大伴手禮金口碑獎；107年「御丹波」榮獲台中市十大伴手禮金口碑獎；

109年「檸檬蛋糕」榮獲台中市十大伴手禮三冠王首獎、金口碑獎、網路人氣獎。