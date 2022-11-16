快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第14屆台中市十大伴手禮 陳允寶泉食品拿三冠王

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
陳允寶泉食品第14屆台中市十大伴手禮拿下三冠王。記者宋健生/攝影
陳允寶泉食品第14屆台中市十大伴手禮拿下三冠王。記者宋健生/攝影

第14屆台中市十大伴手禮得獎名單出爐，擁有百年歷史的台日式糕餅品牌「陳允寶泉」，今年再次以蛋黃酥獲得金口碑獎、評審團大獎、現場人氣獎「三冠王」的優異成績。

陳允寶泉第五代接班人-大兒子陳溢輝說，有一天在聊天中，阿公不經意的提到蛋黃酥是他研發的，原本感到詫異不可置信，隨即看到阿公翻出一本1986年8月的烘焙食品資訊雜誌。

原來有感於當時傳統月餅太大，消費者很難一個人一次吃完，第三代陳增雄將傳統的扁平狀元餅，加入了鹹蛋黃並將尺寸縮小，造型也成了半圓立體狀，順應蛋黃的半圓弧度，就此發明了現在流行全台的「蛋黃酥」。

為了能延續這份思念與傳承，並重現阿公的心願，今年陳允寶泉決定以蛋黃酥參賽，並改良出更細緻柔和的紅豆餡，選用頂級法國發酵奶油增加滑順口感，不使用豬油與酥油，搭配濕潤鹹香的沙沙口感蛋黃，果然一口氣拿下三項大獎。

十大伴手禮評審團大獎由專家評審選出三名；現場人氣獎為現場得票數最高者；而金口碑獎則為第11、12、13屆十大伴手禮及金口碑獎得主限定報名，可見陳允寶泉老字號的品質與消費者人氣，年年有增無減。

陳溢輝表示，為了感謝消費者對陳允寶泉的支持，剛榮獲佳績的產品「蛋黃酥禮盒」，即日起門市享有買四送一，買六送二的回饋活動。

而今年與往年在十大伴手禮得獎的產品，如「香柚檸檬蛋糕」也會於春節期間享有優惠，促銷活動預計將持續到明年1月29日，同時陳允寶泉做為台中購物節活動的合作廠商，有消費金額5倍累計的特別優惠。

陳允寶泉得獎紀錄：104年太陽餅榮獲台中市十大伴手禮「金口碑獎」；105年「時光寶盒」榮獲台中市十大伴手禮金口碑獎；107年「御丹波」榮獲台中市十大伴手禮金口碑獎；

109年「檸檬蛋糕」榮獲台中市十大伴手禮三冠王首獎、金口碑獎、網路人氣獎。

110年「御丹波」、「寒天夏威夷牛奶軟糖」及「太陽餅」榮獲比利時頂級美味大獎(ITQI)風味絕將獎章一星；110年「寒天夏威夷牛奶軟糖」榮獲台中市十大伴手禮首獎；111年「蛋黃酥」榮獲台中市十大伴手禮金口碑獎、現場人氣獎及評審團大獎。

今年陳允寶泉以蛋黃酥參賽，並改良出更細緻柔和的紅豆餡。記者宋健生/攝影。
今年陳允寶泉以蛋黃酥參賽，並改良出更細緻柔和的紅豆餡。記者宋健生/攝影。

伴手禮 太陽

延伸閱讀

台中十大伴手禮得獎名單出爐 陳允寶泉獲三冠王即日推優惠回饋

2023台中市十大伴手禮今揭曉 得獎店家百花齊放

台中十大伴手禮現場票選啟動 元宇宙市集上線

中職／不因7支0定義自己能力 三冠王林立全力調整

相關新聞

車體結構、線束系統大升級 有望趕上龐大商機

相較於傳統燃油車，電動車的電子化、智慧化及輕量化替傳統零組件廠商開啟了另一扇窗，包括車體結構、線束系統都迎來升級商機。

崇越獲台灣百大永續典範企業獎 賴杉桂代表領獎

各界譽為台灣企業永續奧斯卡的2022年第十五屆「TCSA台灣企業永續獎」，16日在台北圓山大飯店盛大舉行頒獎典禮，崇越（...

柯文哲：南港將是台北的亮點 也是台灣東北部交通樞紐

台北市政府與交通部台鐵局合作開發的「南港商三公辦都更案」於今(17)日舉辦新建工程基地祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時表示...

房仲業唯一！信義房屋獲全球企業永續獎多項大獎

年度永續盛事台灣企業永續獎暨全球企業永續獎頒獎典禮於11月16日舉行，信義房屋獲得十大永續典範企業獎等多項大獎，為房仲業...

東區門戶最大公辦都更「南港之心」啟動 2029年完工

台北東區門戶計畫最大公辦都更案「南港之心」今（17）日舉行新建工程祈福典禮，該案由台鐵、市府、潤泰創新與台北市住都中心共...

營造成本連5月止漲 專家：恐難成推升房價的理由

原物料價格趨於穩定，過去一段時間不斷上揚的工程造價獲得喘息空間。根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。