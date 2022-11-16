冠德建設奪「行二行三公辦都更案」最優申請人 串聯東、西區軸線計劃

由國家住都中心擔任實施者推動的「台北市行二行三公辦都更案」，今（16）日遴選出資人，該案最後由冠德建設（2520）拿下最優申請人；總計冠德集團在一年內陸續搶下三大都更案，包括代表東區門戶的「南港台電北儲案」、西區門戶的「台鐵北車E1E2案」，今再拿下「台北市行二行三公辦都更案」，將把東、西區軸線串連起來，三大案將以商辦、住宅、商業設施等複合式開發進行。

「台北市行二行三公辦都更案」基地位於台北市市民大道、林森北路、天津街、北平東路所圍完整街廓，面積共1.8公頃，分區屬行政專用區，容積率400%，地處北市核心地帶，步行5分鐘即可達台北車站，將與位於忠孝東路二段側近3000㎡之住宅區(臨沂段區域)共同開發，區位條件絕無僅有。

冠德建設拿下「臺北市行二行三公辦都市更新案」最優申請人資格，接下來將整合創造國家級行政園區與核心地標宅邸，該案規劃地上20至22層之中央部會與北市府辦公空間，以及地上25至26層之優質住宅，並於低樓層部規劃商業設施，啟動西區門戶串聯華山特區發展契機，成就歷史定位；全案投資總額約266.83億元，將可創造661.51億產值，預計最快於年底完成簽約。

冠德建設以「台灣心HUB(Taiwan New Hub)」為核心概念，由潘冀聯合建築師事務所設計，將行政大廳動線提升至3樓，規劃園區SKY LOBBY清楚分流辦公與商場人潮，更聯手無印良品整合行政園區共同需求，於8至11樓創造具年輕活力的共享辦公空間，打造多元化、效率使用的國家級行政中心。

附屬商業空間部分，預計由環球購物中心統一經營管理，除「日間、平日」服務行政辦公需求外，於「夜間、假日」亦提供市民便利生活消費，達成「全日活動」，於華山地區創造新的空間亮點。

冠德建設除最大化保障本案原住戶居住權益外，針對本案之更新住宅產品，以「共好新居」及「綠色住宅」為發展主軸，除每戶型均有二面以上自然採光外，由SWA集團以城市宏觀視角塑造的365日市民共享綠廊，保留基地老樹、並結合互動式水景空間，延伸商業、藝術、教育等活動，為國門區域地標住宅提出環境永續的優質好宅方案，提供本案私有所有權人及未來市民朋友優良的居住空間。

冠德建設本次提出之方案，係以國門地區向東延伸之尺度加以思考，在開放空間之規劃上特別重視「鄰里共好」概念，並預計配合設置u-bike、及智慧停車系統等，以因應T.O.D的發展趨勢。

另考量區域市民的需求，除了預計設置區民活動中心外，亦提供圖書館、社區講堂，結合華山社區發展協會社區營造能量、MUJI WALKER 歷史導覽活動等，延續地方歷史發展脈絡，打造鄰里共好宜居環境，進一步提高本區的生活品質，在環境與社會網絡面均將落實ESG永續發展概念。

國家住都中心表示「臺北市行二行三公辦都市更新案」鄰近西區門戶地帶，基地面積合計21,313.88平方公尺，土地使用分區為行政專用區及住三，為北市中心區難得的整街廓開發，區位條件絕無僅有。