萬海植樹造林簽署儀式暨植樹活動

環境保護是萬海的經營理念之一，氣候變遷已成為人類共同的挑戰，根據研究，植樹可以減緩氣候變遷，保護生物多樣性。萬海航運自2022年起推動「萬海造樹海，共創新未來」植樹造林養護計畫，承諾在臺灣這塊美麗的土地長期植樹造林，以實際行動實踐企業社會責任。

11月16日，萬海航運陳柏廷董事長和內政部營建署吳欣修署長於陽明山國家公園舉行植樹造林養護專案意向備忘錄簽署儀式暨首植活動。本次活動，邀請企業合作夥伴出席見證簽署儀式，參與首植活動，共同在陽明山國家公園建置稀有母樹園，保存北臺灣極具特色之樹種。

萬海與營建署的合作計畫將於8個臺灣國家(自然)公園與都會公園植樹護林 ，包括陽明山國家公園、臺中都會公園、台江國家公園、高雄都會公園、壽山國家自然公園、墾丁國家公園、太魯閣國家公園、金門國家公園等。植樹範圍遍及台灣各個角落) ，共種植約40萬棵樹木，預計每年可以吸收約4,800噸的二氧化碳，約等同於12座大安森林公園。營造臺灣生物多樣性之基礎環境，守護海岸林，減緩大都會區溫室氣體排放並調適暖化。

萬海致力於實踐ESG永續經營，連續5年入選「臺灣永續指數」成分股。以實際行動回應全球氣候變遷，目標以 2008 年為基準年，2030 年可超越法規標準，達到船隊減少 50% 二氧化碳排放強度。同時，全船隊使用成本較高的低硫燃油，以減少營運對環境的衝擊。