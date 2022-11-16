《台三線治理白皮書》中央及地方跨域治理展現成果

客家委員會為了有效拓展跨域治理成果，彙整「國家級台三線客庄浪漫大道」具體成果，出版《台三線治理白皮書-一種理想生活的實踐》，是首次客家族群地域文化治理經驗的珍貴紀錄。今（16）日舉辦新書發表會暨論壇，以擴大跨域治理及合作績效。

客委會自2016年推動客家浪漫台三線相關計畫，並結合中央11個相關部會及桃園、新竹、苗栗、台中4個縣市政府共同參與。

客家委員會主委楊長鎮表示，「浪漫台三線」最獨特的是以「文化」定錨，建立文化認同，保存豐富的客家人文、產業、生活和地景，打造就業與創業環境，將台三線從「離家的路」變成一條「回家的路」，完成客家文藝復興、多元族群友善互動的願景。未來將打造有制度環境，推動「浪漫台三線」景觀管理及區域規劃，建立基本秩序感與美感。

《台三線治理白皮書》從桃園大溪到台中新社，跨越桃、竹、苗、中四縣市客家重點文化發展區，訪談台三線居民對理想生活的想像，以「跨域治理、品牌打造、鼓舞創造力、建立認同與識別機制、推廣在地文化，維繫地方社群、營造宜居環境、實踐陪伴與培力、展現地方輪廓到發揮既有軟實力」十大面向回應，是首次客家族群地域文化治理經驗的珍貴紀錄。

本次論壇邀請到客家公共傳播基金會董事長陳板、中原大學建築系教授曾光宗、社計事務所共同創辦人吳漢中、風尚旅行總經理游智維、《The Affairs週刊編集》總編輯李取中等文化重建及品牌經營專家出席，一同探討「浪漫台三線」現況與未來發展。