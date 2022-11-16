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全聯陪瘋世足！神預測冠軍 小時達送200元折價券

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯陪你瘋世足， 實體門市休閒食品飲料85折起。圖/全聯提供
全聯陪你瘋世足， 實體門市休閒食品飲料85折起。圖/全聯提供

四年一度的世界盃足球賽將在台灣時間11月20日至12月18日正式開打，勢必再掀起一陣熱潮，全聯線上線下都要與全民一起瘋足球，推薦多樣陪伴觀賽的好夥伴，休閒食品、飲料、酒類指定商品全聯價85折起，還有美味堂滷味隨時相伴。另外，PXGo!全聯線上購祭出消費滿額抽GOPRO HERO 11單機組，同時邀請球迷們一起來預測誰「世」冠軍，再送200元折價券。

全聯實體門市推出多款休閒食品、飲料、酒類指定商品全聯價85折起，像是全新登場的「卡滋爆米花世足限量組-焦糖風味」售價119元，全台限量12,000罐；生活良好海鮮仙貝/煎燒仙貝，單包59元，11月18日至12月1日買1送1；POTATO薯片先生紫薯原味/巴拉多辣醬味，售價39元。

飲料部分，推薦百事可樂330ml 6入組，擁有足球明星梅西肖像，值得收藏，至於看世足一定要搭配的啤酒，也有多款優惠商品，像是法國可倫堡1664白啤酒罐裝0.5L 4入組，售價259元；海尼根零酒精330ml 6入售價195元。喝啤酒搭配美味堂滷味也是絕佳選擇，推薦金錢牛肚絲、滷味拼盤、爆汁豆干、秘製鴨翅等，售價45元起。

另外，線上部分「PXGo!全聯線上購」也搭世足商機，11月18日至12月1日於全站（含分批取/預購/小時達）單筆消費滿600元可參加抽獎活動，將抽出GOPRO HERO 11 Black 全方位運動攝影機1名。同時，於預購館購買廚房、生活、3C 等指定家電商品，輸入「SALE92」，單筆消費滿1,600元，享結帳92折。

至於外送部份，於全聯小時達全館消費滿千元，輸入「FIFA80」享折扣80元。另有限定時段優惠11月18日至12月1日於22:00~08:00下單，輸入「FOOTBALL」，即可滿額享全館8折優惠，最高折120元。小時達也歡迎消費者一起預測這屆世足冠軍落誰家，11月18日~12月17日活動期間，消費滿500元（每單限預測一個）即可參加活動，只要在訂單備註預測得冠軍的國家名稱，預測成功者可獲得小時達200元折價券一張，最高可獲得3張。

全聯 足球

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