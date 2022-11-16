拚企業永續 台泥5連霸循環經濟領袖獎

2022年GCSA與TCSA全球暨台灣企業永續獎，台灣水泥蟬聯製造業十大永續典範企業，同時榮獲循環經濟領袖及創新成長、社會共融與資訊安全等績效大獎。

台泥五年來以低碳水泥、資源循環與綠色能源為三大核心事業，以AI系統預估各項減碳比例，穩定推進2050凈零目標。

在「循環經濟領袖獎」獎項，台泥榮獲五連霸，持續協助社會處理廢棄物，同時減碳與減煤，獲評審高度肯定。另自主開發AI管理平台，將減碳、節水與能源，進行最適化管理，再度獲得「創新成長領袖獎」。

在落實產業轉型的同時，台泥也關注生活轉型，啟動「EARTH HELPER永續倡議行動」，與在地部落、超商、飯店、自行車、電動車與充電服務等跨業合作，推動低碳與節能的生活模式，其中，太平洋畔的澳花漢本海洋驛站，以聯合國海洋保育、關注海廢為主題，融合原住民元素，提倡時尚簡約、隨手淨灘模式，受評審青睞，首度參賽即獲社會共融獎肯定。

台泥董事長張安平表示，人類享受大自然，看似取之不盡、用之不竭的天賜餽贈，卻沒發現自己正在向未來的環境借貸， 應該要回過頭來感謝萬物，為所有生命服務。

他說，永續經營，需要堅定的行動與強大的意志力，即使面對極端氣候、戰爭、疫情，這最辛苦的一年，我們還是努力在建構未來發展的雛形，台泥一直用行動，體現在每一個布局與藍圖之中。

台泥在今年10月也簽署BUSINESS FOR NATURE生物多樣性行動綱要，預計在年底聯合國生物多樣性大會COP15，和百家企業共同倡議用行動維護自然資本，守護地球生命力。