麥當勞11月起起薪調至3萬 再開「全新職缺」起薪3.9萬

餐飲集團陸續公布起薪、薪資調漲計畫，速食龍頭麥當勞也表示，今年持續招募正職服務員自11月1日起，起薪由2.7萬調升為3萬元。此外，全新招募大夜正職服務員起薪3.9萬元。

麥當勞表示，衝擊餐飲業，疫情趨緩後正需要大量餐飲服務人才，為順利推進人力招募，11月1日起正職服務員起薪調漲為3萬元，起薪漲幅達11%，同時全新招募大夜正職服務員起薪3.9萬元，並可享週休兩日、全年123 天休假日的福利。此外，為體恤夜班輪值人員的辛勞，將自12月1日起，提供夜班輪值津貼給正職管理組，金額目前仍在研議。

麥當勞此次開出全新職缺「大夜正職服務員」，預計招募人數達200人，工作時段自23點、24點起算7小時，過去麥當勞大夜班以PT為主，時薪為223元以上，但未來將改採正職服務員，目前全台麥當勞有200間餐廳為24小時營業，因此有大夜班需求，佔麥當勞全台餐廳數5成。