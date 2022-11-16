管委會下載「中保好生活」APP 中保科就送三千元社區基金

中保科技（9917）推動的 「中保好生活」，智慧科技讓社區管委會管理出現創新模式，可以透過手機一鍵掌握社區帳目，幫管委會處理帳務，省錢省麻煩，即日起管委會申辦就送社區基金 3,000元、每戶管理費省300元、公共區網路免費使用1年！

「中保好生活」，是由中保科技集團與旗下史詩科技協力開發，透過智慧科技的輔助，將社區所有繁雜的物業大小事全部雲端化管理，不僅節省物業人員管理心力，服務也更有效率。「中保好生活」並以成為全台最大生活服務管理平台為目標，推出至今受到廣大好評。

史詩科技總經理黃玉禮表示，管委會最頭痛的就是管理費的對帳，零用金的紀錄，以往都要會計或是財委人工對帳，有了中保好生活服務之後，管委會可以使用系統批次產生繳費單，住戶可以依照習慣，用紙本，或是線上繳費/手機條碼超商繳費．繳費後，管委會可以馬上得知社區各戶繳費狀態，對帳只是彈指之間的事情！好生活也有會計系統，零用金，以及管委會的帳目，都可以輕鬆紀錄，輕鬆輸出！

透過『中保好生活』連線處理社區大小事，真的方便很多。首先最省事的就是不用再處理管理費的問題，不僅可以加速對帳和省去製表催繳的麻煩，甚至除了原本的轉帳功能外，因為多了可以透過信用卡繳費、或是到超商開啟數位條碼就能繳費等繳款方式，也提高了社區管理費的繳費率，讓整個社區的運作更上軌道。

也有類似國宅的社區，規模大概有100~200戶，因為住戶清一色是退休人士，為了節省開支，社區沒有聘請警衛。這個國宅的社區主委在看到中保好生活DM後，便來電洽詢，特別是針對帳遇到比較困難的狀況，為此，我們透過提供這個平台讓國宅管委會可以透過線上系統繳費，社區帳目也可善用好生活App自動運算。

有了中保好生活的協助，原本帳目不清對不上的問題，都可以透過中保好生活，替社區省下繁瑣心力，讓帳目一目了然，同時也可省去警衛登記包裹號碼和張貼公告的時間，讓管委會跟工作同仁更能同心協力，將時間花在真正重要的事情上，例如：舉辦社區活動，讓社區活絡有溫度；或是在公設維修上，更盡一份心力。