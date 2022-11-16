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國有地光電標租回溫 今年第二批標脫率衝上8成

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
太陽光電標租成績有回溫。圖為台電台南鹽田太陽光電場。圖／台電提供
太陽光電標租成績有回溫。圖為台電台南鹽田太陽光電場。圖／台電提供

今年第二批國有地太陽光電標租開標結果出爐，財政部國產署今（16）日表示，第二批釋出5宗土地，一次標脫4宗，標脫率高達8成，僅一宗台中土地因交通偏遠、面積較小而流標，其中，高雄市大樹區案回饋金比率高達22%、逼近史上最高，明顯由於今年第一批及去年，顯示光電業者競爭激烈，市場有回溫跡象。

國產署今年第二批太陽光電土地標租開標，5宗土地標出4宗，以屏東縣里港鄉案面積1.28公頃最大、其次為高雄市大樹區案1.22公頃、宜蘭縣三星鄉案約0.8公頃、彰化縣社頭鄉案也有0.62公頃，4案都順利標脫；至於台中市新社區案面積0.27公頃相對較小，最終無人投標。

國產署指出，此次以高雄大樹案最搶手，共吸引8封投標單，得標回饋金比率達22%，逼近過去最高紀錄。另，屏東里港案有2封投標單，以回饋金比率17.2%標脫；至於宜蘭三星、彰化社頭也各有1封標單，得標回饋金比率分別為19.52%、19%。

國產署副署長游適銘表示，相較於111年第1次標租光電回饋金比率介於11%~19%之間、110年第2次標租光電回饋金比率皆不到10%，本次回饋金比率普遍較高(17%~22%)，顯示光電業者協助政府積極投入推動綠能產業。

另一方面，原本第二批公告6案，但嘉義線布袋鎮案因公告時資訊不完整，在投標前先行撤案，預計等下波標租再重新公告。

國產署配合行政院2025年太陽光電目標累積裝置容量20GW總體目標，國產署近年以多元方式釋出國有地供業者設置太陽光電設備，包含申請開發（委託經營）、共同改良利用及標租等。

觀察國產署國有地太陽光電標租成績，最早標脫率頗為亮眼，但前年農委會去年7月修正「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」，明訂非都市土地農牧用地、林業用地、養殖用地及都市計畫農業區、保護區的農業用地，若變更面積在2公頃以下，原則上不可變更作設置太陽光電設施使用，一度讓光電業者信心動搖，但近期投標已有明顯回溫跡象。

太陽光電 國產署 農業

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