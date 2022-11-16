快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

國門開了！北市觀傳局培訓數百名旅館人員 迎接後疫情旅宿轉型商機　

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
觀光傳播局攜手台灣觀光策略發展協會辦理旅宿轉型研習課程。北市觀光傳播局提供
觀光傳播局攜手台灣觀光策略發展協會辦理旅宿轉型研習課程。北市觀光傳播局提供

隨著全球疫情趨緩，各國出入境旅客人數逐步成長，加上國門開啟，台灣觀光正式進入後疫情時代，因應防疫旅館退場，台北市旅宿業有轉型的迫切需求，也亟需恢復北市觀光榮景，重新迎接國外觀光客。北市觀光傳播局此次攜手台灣觀光策略發展協會辦理旅宿轉型研習課程，參與學員反應都相當熱烈，期望藉由產官學界人士講授課程及經驗分享，強化旅宿產業韌性，迅速掌握未來旅宿轉型新趨勢。

為促進觀光產業復甦，觀傳局針對旅宿轉型的四大面向-永續低碳、穆斯林友善、數位智能、創新行銷做足了準備，於10月起舉辦五梯次「111年度台北市旅宿轉型研習課程暨參訪交流」，培訓數百名北市旅宿從業人員，每梯次三天的課程，除了延續特色安心旅宿，今年更加強接待外籍旅客的能力，並著重在因應國際趨勢的轉型作為，全面提升臺北市觀光服務品質，課程安排屢屢獲得參訓學員的好評。

觀傳局長劉奕霆表示，針對低碳永續的準備，北市府於今年6月正式通過台北市淨零排放管理自治條例，將淨零排放的管理法制化，成為全國首部2050淨零排放地方法規，全力推動城市淨零轉型，與全球同步邁向零碳未來。疫情下，飯店人力缺口持續擴大，國內外飯店開始廣泛使用接待、送餐、清消等各式機器人，透過技術協助解決人力缺口，藉由本次業者的分享，提供旅宿業者解決人力短缺的數位智能選項。

另外，為促進觀光產業復甦，強化外語接待、國際化服務能量，今年轉型課程還安排了外籍專業導遊，傳授如何接待外籍旅客、宣傳台灣的魅力，還有旅館的軟硬體數位升級，大數據與NFT在觀光的應用、旅館衛生安全、品牌行銷、消費爭議處理等豐富紮實的課程，協助產業迎接疫後商機。

劉奕霆表示，台北市今年再度蟬聯全球穆斯林旅遊指數第二名，觀傳局自2019年起積極推動相關計畫，持續推動穆斯林友善環境改善輔導計畫，協助台北市景點及旅館業做好穆斯林宗教生活必須的飲食及祈禱需求的軟硬體相關設施改善，至今已連續辦理第四年，許多五星級飯店及防疫旅館業者看好疫後旅遊潮，且階段性防疫任務即將結束，都在年中積極加入輔導計畫的行列，期待北市重返觀光榮景。

台北市旅宿轉型研習課程暨參訪交流。北市觀光傳播局提供
台北市旅宿轉型研習課程暨參訪交流。北市觀光傳播局提供
導覽老師賣力講解榕錦時光生活園區歷史文化與走訪古蹟。北市觀光傳播局提供
導覽老師賣力講解榕錦時光生活園區歷史文化與走訪古蹟。北市觀光傳播局提供

觀光 穆斯林 疫情

延伸閱讀

北市酒駕競速釀1死...22歲男咆哮襲警挨槍出院 北檢隨即聲押

北市觀傳局培訓百名旅館人員 迎接後疫情旅宿轉型商機

影╱環保署明年投20億 加速資源回收業升級轉型

北市警查獲77包毒咖啡包 包裝還假冒大陸涼茶「加多寶」

相關新聞

車體結構、線束系統大升級 有望趕上龐大商機

相較於傳統燃油車，電動車的電子化、智慧化及輕量化替傳統零組件廠商開啟了另一扇窗，包括車體結構、線束系統都迎來升級商機。

崇越獲台灣百大永續典範企業獎 賴杉桂代表領獎

各界譽為台灣企業永續奧斯卡的2022年第十五屆「TCSA台灣企業永續獎」，16日在台北圓山大飯店盛大舉行頒獎典禮，崇越（...

柯文哲：南港將是台北的亮點 也是台灣東北部交通樞紐

台北市政府與交通部台鐵局合作開發的「南港商三公辦都更案」於今(17)日舉辦新建工程基地祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時表示...

房仲業唯一！信義房屋獲全球企業永續獎多項大獎

年度永續盛事台灣企業永續獎暨全球企業永續獎頒獎典禮於11月16日舉行，信義房屋獲得十大永續典範企業獎等多項大獎，為房仲業...

東區門戶最大公辦都更「南港之心」啟動 2029年完工

台北東區門戶計畫最大公辦都更案「南港之心」今（17）日舉行新建工程祈福典禮，該案由台鐵、市府、潤泰創新與台北市住都中心共...

營造成本連5月止漲 專家：恐難成推升房價的理由

原物料價格趨於穩定，過去一段時間不斷上揚的工程造價獲得喘息空間。根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。