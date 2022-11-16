國門開了！北市觀傳局培訓數百名旅館人員 迎接後疫情旅宿轉型商機　

隨著全球疫情趨緩，各國出入境旅客人數逐步成長，加上國門開啟，台灣觀光正式進入後疫情時代，因應防疫旅館退場，台北市旅宿業有轉型的迫切需求，也亟需恢復北市觀光榮景，重新迎接國外觀光客。北市觀光傳播局此次攜手台灣觀光策略發展協會辦理旅宿轉型研習課程，參與學員反應都相當熱烈，期望藉由產官學界人士講授課程及經驗分享，強化旅宿產業韌性，迅速掌握未來旅宿轉型新趨勢。

為促進觀光產業復甦，觀傳局針對旅宿轉型的四大面向-永續低碳、穆斯林友善、數位智能、創新行銷做足了準備，於10月起舉辦五梯次「111年度台北市旅宿轉型研習課程暨參訪交流」，培訓數百名北市旅宿從業人員，每梯次三天的課程，除了延續特色安心旅宿，今年更加強接待外籍旅客的能力，並著重在因應國際趨勢的轉型作為，全面提升臺北市觀光服務品質，課程安排屢屢獲得參訓學員的好評。

觀傳局長劉奕霆表示，針對低碳永續的準備，北市府於今年6月正式通過台北市淨零排放管理自治條例，將淨零排放的管理法制化，成為全國首部2050淨零排放地方法規，全力推動城市淨零轉型，與全球同步邁向零碳未來。疫情下，飯店人力缺口持續擴大，國內外飯店開始廣泛使用接待、送餐、清消等各式機器人，透過技術協助解決人力缺口，藉由本次業者的分享，提供旅宿業者解決人力短缺的數位智能選項。

另外，為促進觀光產業復甦，強化外語接待、國際化服務能量，今年轉型課程還安排了外籍專業導遊，傳授如何接待外籍旅客、宣傳台灣的魅力，還有旅館的軟硬體數位升級，大數據與NFT在觀光的應用、旅館衛生安全、品牌行銷、消費爭議處理等豐富紮實的課程，協助產業迎接疫後商機。