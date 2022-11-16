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大同連莊台灣企業永續獎永續報告類金獎

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

大同公司（2371）今（16）日獲得財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「2022 TCSA台灣企業永續獎永續報告類-傳統製造業第一類金獎」。大同繼去年獲此獎項後，再度連莊贏得金獎。

董事長王光祥表示，大同在永續發展委員會下設立ESG推動組織，由總經理擔任召集人，設有環境永續小組、社會責任小組、公司治理小組以及風險管理小組，致力於創能、儲能、節能之能源轉型，以發展永續環境，實踐社會共榮，落實公司治理，公司從策略、組織、供應鏈、產品設計到客戶服務等均須依循ESG指標做為指導方針。

總經理王金來表示，大同的營運模式與ESG發展策略結合，產品研發主軸為創能、儲能、節能等具利他性質之三大方向，大同在太陽能電廠經營、綠電轉供與綠電憑證等領域皆已做好準備，為台灣電業自由化共同努力；產品開發設計將持續著重在能源效率的提升，擴大碳手印，以降低大同產品在終端使用時的能源消耗及碳排放，成為企業及國家達成淨零碳排目標的推手。

大同從自身力行節能減碳做起，目前馬達廠、重電廠及電纜廠已建置ISO 50001，過去3年節省電力共約560萬度，約減碳2,850公噸，相當於7.5座大安森林公園之減碳量。2021年底大同於眾多競爭者中脫穎而出，獲頒經濟部節能標竿獎金獎殊榮。

在綠色能源的創新應用上，大同結合智能科技深耕太陽光電市場，實績涵蓋公有屋頂、掩埋場、漁電共生、公墓用地、光電球場等場域，目前太陽光電發電系統的電廠建置容量已近300MW邁進，每年可創造將近36,000萬度電，約減碳18.3萬噸，相當於478座大安森林公園一年的減碳量。

大同 太陽光電 減碳

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