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因轉投資產險造成虧損 裕隆和中華車明年仍有意配發股息

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

裕隆集團兩大企業，裕隆（2201）與中華車（2204）都因轉投資新安東京海上造成虧損，但排除新安東京海上造成的虧損，實際獲利優於去年，兩大公司都有意在明年配發股息

裕隆公司發言人羅文邑在法說會表示，因應疫情變化發展做出推估差異的修正檢討，將依據相關會計原則估列，並於每季財報如實反映防疫險是屬於一次性影響，若排除新安因素，裕隆全年達成率還是不錯，不含新安因素影響，前三季每股盈餘近4.9元。

針對2023年現金股利政策部分，後續將視實際營運狀況，評估擬定適合的現金股利分派案。

中華車副總錢經武則表示，雖然轉投資新安東京造成相當大的虧損，但是公司的保留盈餘金額相當高，仍有能力配發股息，不過明年究竟是否配發股息，要看當時的情況以及董事會與股東會的意見而定。

裕隆集團 股息 東京

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