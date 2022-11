桃機獲TCSA台灣永續企業獎肯定 連續三年獲獎

2022年TCSA台灣企業永續獎今(16)日舉行頒獎典禮,桃園機場公司獲頒「永續報告白金獎」、「台灣百大永續典範企業獎」以及「創新成長領袖獎」三項永續殊榮,由董事長林國顯代表受獎,其中永續報告書已連續三年獲獎,今年成績更上層樓,獲得最高榮譽白金獎肯定,創造歷屆最佳成績。

機場公司董事長林國顯表示,當ESG(Environmental, Social, Governance)已成為全球共識,桃園機場身為國家門戶,對於推動永續發展責無旁貸,機場公司不斷思考如何強化經營策略,達成永續治理目標。透過「綠色營運」及「智慧轉型」兩把金鑰,一方面加速打造綠色機場,也將國門化身新創實驗室,利用智慧轉型實現綠色樞紐理想,帶動國門蛻變。在環境永續(E)、社會責任(S)與有效治理(G)的各個面向,桃園機場不會缺席,未來責任也將越形重要。

機場公司積極將ESG的精神融入公司日常營運,於環境永續方面,依循聯合國巴黎協定與國家氣候變遷政策,自發性制定2050年淨零排放路徑,相關綠色作為已連四年獲得國際機場協會(ACI)綠色機場認證肯定;在社會責任面向,營造舒適便利機場空間及友善職場,連兩年獲得ACI傾聽旅客心聲認證 (The Voice of the Customer Recognition)以及機場健康認證計畫(Airport Health Accreditation programme, AHA)肯定,獲得國際認同之外也持續照顧基層夥伴,例如打造全國首創的模範宿舍,照顧為第三航廈建設付出的移工們身心健康;在有效治理(G)方面,利用運量低檔進行設施更新整建,面對疫情不僅沒有停滯發展,反而展現營運韌性。此外,機場公司也因應數位轉型趨勢,鏈結國內資通訊業者於機場進行各項概念性驗證(Proof of Concept, POC)之外,自行研發的航務管理系統(Flight Operation System, FOS)亦獲得國家專利,在智慧機場的積極發展讓機場公司今年首次獲得TCSA台灣企業永續獎「創新成長領袖獎」殊榮。

國門解封後,桃園機場10月旅客數為67萬餘人次,較去年同期成長870%,1-10月份旅客數為271萬人次,預估年度客運量可達400~450萬人次,桃園機場期待回流的人潮為機場帶來往昔榮景,機場公司也將持續深化永續治理,與航空公司、地勤公司、貨運園區業者等機場夥伴,攜手實踐企業公民的責任,為旅客提供更優質的服務,航向美好永續未來。