南寶今年營收獲利雙創新高 明年變數多但仍可成長

南寶樹脂（4766）今（16）召開2022年第3季法人說明會。南寶看好今年營收與獲利再創歷史新高，預期第4季營收仍能較去年同期成長，目標持續提升營運效率與優化獲利結構。展望2023年，雖然首季問題比較多，但應可維持成長的目標，至少不會衰退。

南寶執行長許明現表示，明年總體和外部環境不確定性高，營收要持續如今年大幅成長的難度不小。然而南寶仍目標持續成長，希望明年營收至少能維持和今年相當的水準。南寶也將持續努力，專注提升營運效率與優化獲利結構，目標長期持續改善營業利益率。

南寶表示，在鞋材接著劑業務方面，雖然運動品牌客戶庫存回升，下單速度放緩，然而去年受越南疫情影響基期低，因此預期第4季營收仍能較去年同期成長。

至於工業與其他消費性產業用接著劑，目前全球消費市場景氣及經濟活動雖預期將放緩，然南寶透過持續耕耘新產品與應用，第4季仍期待持續成長，唯區域市場表現各異，而各產業差異也較大，如科技產業明顯轉趨保守，木工去年受越南疫情影響較大基期低，而衛材和軟性包裝用膠積極把握新產品與應用的成長機會。南寶持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。

至於建材與塗料業務，建材業務營收主要來自澳洲，預期穩健成長。塗料業務方面，正著手整合現有團隊並重新組織產品以提供更好、更完整的產品線與服務。

南寶今年前十月累計營收已創歷年全年歷史新高，而今年前三季獲利表現亦已超越歷年全年獲利，南寶期待今年整體營收與獲利持續挑戰歷史紀錄。