中鋼第七度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」

中鋼（2002）永續綜合績效表現亮眼，16日第七度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，中鋼總經理王錫欽從考試院長黃榮村手中接過獎項，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。

王錫欽指出，中鋼推動ESG成果完整於企業永續報告書中展現，不僅在台灣企業永續獎評比中獲頒「永續報告書獎白金級」，同時獲得全球企業永續獎的「永續報告書獎銅獎」。

此外，在單項績效獎部分，中鋼脫穎而出拿下「人才發展領袖獎」、「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「永續供應鏈領袖獎」等七座獎項，顯現中鋼致力永續經營的努力及成果，深獲評審高度讚賞及肯定。

為響應全球淨零碳排倡議，中鋼設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，並完成2050年邁向碳中和的路徑規劃，以短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段，並依資源條件、成本有效及高級鋼生產能力考量，選擇最適合路徑。

中鋼整體減碳工作，短程部分規劃加大力度提升能源效率，以及使用再生能源；中程部分以高爐添加還原鐵、高爐噴吹富氫氣體代替噴煤、鋼化聯產、轉爐增用廢鋼等方案同時推動；長程部分則與全球先進鋼廠同步，規劃全氫能冶煉製程、以CCS技術將低碳高爐轉化為零碳高爐等策略方向，並已著手布局所需技術及資源。

中鋼近年來在ESG推動上成績斐然，在鋼品製造方面積極投入數位轉型，導入5G專網，例如透過車輛定位技術開發、建立行車安全輔助系統以及即時影像串流傳輸，讓公司同仁在辦公室即可遠端執行生產相關作業。

另，中鋼採行多元水源策略，使用都污再生水已達總用水量約50%，不僅提高生產用水穩定度，亦能增加民生用水的調度空間，實踐循環經濟。在產銷供應方面，中鋼響應建立綠色供應鏈，啟動高再生材熔煉技術研發，將生產的鍍鋅鋼品SGCC添加再生材比例提高至12%，成為全球首家取得UL 2809再生材含量驗證的鋼廠。

人才培訓方面，中鋼善盡照顧員工責任，也建構「數位訓練系統平台」，同仁參加內部培訓課程已改以識別證感應簽到，取代紙本簽名，不僅提升受訓紀錄效率，每年更可減少超過8,000張紙的使用。

今年中鋼榮獲「台灣十大永續典範企業獎」等十座獎項，加上其他集團子公司所獲得的七座獎項，中鋼集團總計囊括十七項大獎，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。