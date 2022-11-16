快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

中鋼第七度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼第七度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，中鋼總經理王錫欽(右)從考試院長黃榮村手中接過獎項，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。中鋼提供
中鋼第七度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，中鋼總經理王錫欽(右)從考試院長黃榮村手中接過獎項，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。中鋼提供

中鋼（2002）永續綜合績效表現亮眼，16日第七度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」，中鋼總經理王錫欽從考試院長黃榮村手中接過獎項，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。

王錫欽指出，中鋼推動ESG成果完整於企業永續報告書中展現，不僅在台灣企業永續獎評比中獲頒「永續報告書獎白金級」，同時獲得全球企業永續獎的「永續報告書獎銅獎」。

此外，在單項績效獎部分，中鋼脫穎而出拿下「人才發展領袖獎」、「氣候領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「資訊安全領袖獎」、「創新成長領袖獎」及「永續供應鏈領袖獎」等七座獎項，顯現中鋼致力永續經營的努力及成果，深獲評審高度讚賞及肯定。

為響應全球淨零碳排倡議，中鋼設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，並完成2050年邁向碳中和的路徑規劃，以短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段，並依資源條件、成本有效及高級鋼生產能力考量，選擇最適合路徑。

中鋼整體減碳工作，短程部分規劃加大力度提升能源效率，以及使用再生能源；中程部分以高爐添加還原鐵、高爐噴吹富氫氣體代替噴煤、鋼化聯產、轉爐增用廢鋼等方案同時推動；長程部分則與全球先進鋼廠同步，規劃全氫能冶煉製程、以CCS技術將低碳高爐轉化為零碳高爐等策略方向，並已著手布局所需技術及資源。

中鋼近年來在ESG推動上成績斐然，在鋼品製造方面積極投入數位轉型，導入5G專網，例如透過車輛定位技術開發、建立行車安全輔助系統以及即時影像串流傳輸，讓公司同仁在辦公室即可遠端執行生產相關作業。

另，中鋼採行多元水源策略，使用都污再生水已達總用水量約50%，不僅提高生產用水穩定度，亦能增加民生用水的調度空間，實踐循環經濟。在產銷供應方面，中鋼響應建立綠色供應鏈，啟動高再生材熔煉技術研發，將生產的鍍鋅鋼品SGCC添加再生材比例提高至12%，成為全球首家取得UL 2809再生材含量驗證的鋼廠。

人才培訓方面，中鋼善盡照顧員工責任，也建構「數位訓練系統平台」，同仁參加內部培訓課程已改以識別證感應簽到，取代紙本簽名，不僅提升受訓紀錄效率，每年更可減少超過8,000張紙的使用。

今年中鋼榮獲「台灣十大永續典範企業獎」等十座獎項，加上其他集團子公司所獲得的七座獎項，中鋼集團總計囊括十七項大獎，充分展現集團齊心實踐ESG工作的優異成果。

中鋼 ESG

延伸閱讀

台股好牛 連三天跳空大漲

一銀深耕ESG 開花結果

中鋼搶鏡 權證押寶長天期

中鋼 10月營收年減25%

相關新聞

車體結構、線束系統大升級 有望趕上龐大商機

相較於傳統燃油車，電動車的電子化、智慧化及輕量化替傳統零組件廠商開啟了另一扇窗，包括車體結構、線束系統都迎來升級商機。

崇越獲台灣百大永續典範企業獎 賴杉桂代表領獎

各界譽為台灣企業永續奧斯卡的2022年第十五屆「TCSA台灣企業永續獎」，16日在台北圓山大飯店盛大舉行頒獎典禮，崇越（...

柯文哲：南港將是台北的亮點 也是台灣東北部交通樞紐

台北市政府與交通部台鐵局合作開發的「南港商三公辦都更案」於今(17)日舉辦新建工程基地祈福典禮，台北市長柯文哲致詞時表示...

房仲業唯一！信義房屋獲全球企業永續獎多項大獎

年度永續盛事台灣企業永續獎暨全球企業永續獎頒獎典禮於11月16日舉行，信義房屋獲得十大永續典範企業獎等多項大獎，為房仲業...

東區門戶最大公辦都更「南港之心」啟動 2029年完工

台北東區門戶計畫最大公辦都更案「南港之心」今（17）日舉行新建工程祈福典禮，該案由台鐵、市府、潤泰創新與台北市住都中心共...

營造成本連5月止漲 專家：恐難成推升房價的理由

原物料價格趨於穩定，過去一段時間不斷上揚的工程造價獲得喘息空間。根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。