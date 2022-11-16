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今年第二批國有地光電標租 標脫率達80%

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

國產署今（16）日表示，今年第二批國有地太陽光電標租開標結果出爐，釋出五宗土地標脫四宗，標脫率達80%，僅一宗台中土地因交通偏遠、面積較小而流標，其中回饋金比率最高22%，業者競爭堪稱激烈，光電市場呈現回溫跡象。

國產署這一批光電標租共釋出五宗土地，分別位於宜蘭縣三星鄉、台中市新社區、彰化縣社頭鄉、高雄市大樹區及屏東縣里港鄉，開標結果，僅台中新社土地未標脫。

其中高雄土地共吸引八封投標單，競爭最為激烈，得標回饋金比率達22%；另外屏東土地則有兩封投標單競爭，以回饋金比率17.2%標脫；其餘宜蘭、彰化土地，各有一封標單，得標回饋金比率分別為19.52%、19%。

國產署副署長游適銘表示，相較於今年第一次標租光電回饋金比率介於11%至19%之間、去年第二次標租光電回饋金比率皆不到10%，此次回饋金比率普遍較高，介於17%至22%間，顯示光電業者協助政府積極投入推動綠能。

游適銘表示，原本第二批公告標的還有一案位於嘉義布袋鎮，但由於公告時資訊不夠完整，辦事處為慎重起見先行撤案，預計等下波標租再重新公告。

太陽光電 國產署 國有地

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