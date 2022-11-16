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台灣企業永續獎今頒獎 長榮奪5大獎

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
2022年台灣企業永續獎今頒獎，長榮航空拿下「企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」等五大獎項。圖／長榮提供
2022年台灣企業永續獎今頒獎，長榮航空拿下「企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」等五大獎項。圖／長榮提供

2022年「台灣企業永續獎（Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」及「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）」今發布評比結果，其中長榮航空獲「企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」等五大獎項。

長榮航空已連續八年參加台灣企業永續獎，每年皆獲獎，今年除了拿下「企業永續綜合績效類–台灣百大永續典範企業獎」外，還獲得「企業永續報告類–運輸業白金獎」，以及永續單項績效之「創新成長領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」及「氣候領袖獎」等五大獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，全球航空業已陸續進入復甦階段，預估明年底航班可恢復到疫情前八成左右，在恢復密集航班服務與開闢新航線的情況下，也將持續優化公司對於環境、社會、治理面的各項作為，達成永續飛航、創造正向社會影響力的企業社會責任，朝著建構永續品牌的方向前進。

長榮航空表示，航空運輸產業是減碳的重要推手，以「2050淨零碳排放」為首要目標，除推出「EVA e-Library」數位圖書館，供旅客將報章雜誌下載至個人行動裝置於飛行時盡情閱讀，減少能源消耗外，也長期推行各項節油措施，如機隊現代化、航機減重、運航作業效率提升及航機維修等。

長榮航空 疫情

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