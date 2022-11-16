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餐飲業加薪潮！路易莎11月調薪、漢來美食平均調薪近6%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

餐飲集團陸續公布薪資調漲計畫，鼎泰豐繼去年11月平均調薪3%後，於今年9月再次調薪，且調薪平均幅度跳到6％，為歷年之最。王品（2727）集團起薪含全勤將於2023年元旦調整為33,000元至34,400元，相較於今年起薪調幅3-7.5%。漢來美食（1268）也說，今年調薪占比達92%，平均幅度有近6%，且明年基本工資調漲，有繼續調薪的可能。路易莎（2758）則表示，為吸納人才，早於11月1日就啟動調薪計畫，正職人員薪資提高1000元，PT時薪12月起也將調高。

漢來美食表示，集團今年調薪的人數估達1500人，占比達92%，調薪幅度從1.8%到33.3%不等，整體平均調幅近6%，調薪幅度較高的主要是廚師，此外，因明年基本工資調漲，因此不排除明年將繼續調漲員工薪資。

路易莎表示，為吸納人才，11月1日就啟動調薪計畫，正職人員提高1000元，12月1日則將PT時薪從168元提高到176元，比政府規定從明年一月的調薪規定，還早了一個月。明年1月開始，並有正職人員調薪計畫，經考試合格的PT人員則再提高時薪到180元。

同時，路易莎長期維持正職沒有空班的制度，以便員工能夠充分運用時間賺取更高的薪資，如果以每日多工作2小時，一個月工作22日，相當於每個月薪水可以超過35,000元。至於員工福利，除了每年的旅遊外，還增加員工暨配偶生育補助計畫，結婚禮金、員工住院慰問金、生日賀禮等。

瓦城（2729）則表示，每年皆固定根據同仁的考核表現，進行調薪與升遷，優秀的同仁一年內調薪幅度有機會達 15-20%，同時還有不同的獎金激勵方案，每月、每季發放績效獎金。內部雖然沒有直接調整起薪的計畫，但優秀同仁薪資成長幅度相當可觀。

薪資 漢來美食 基本工資

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