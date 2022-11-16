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一表看北市運動中心周邊房價 這區最熱

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／永慶房產集團
資料來源／永慶房產集團

國人對運動越來越重視，也連帶讓運動中心周邊房價有加分效果，永慶房產集團據實價登錄資料，統計台北市今年前九月12個行政區之運動中心周遭房市交易數據，其中，交易量排名第一為中山運動中心周邊，以547件獲得「最受歡迎運動宅」；中正運動中心周邊則以每坪101.3萬，堪稱「最貴運動宅」。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，體育賽事充滿張力的場面，可以間接提高民眾實際參與體育的熱情。雙北市近年在推動「一行政區一運動中心」，讓都會區的民眾在忙碌之餘，不忘透過運動調劑身心，因此運動中心的存在，對周邊居民有加分效果。

中山運動中心交易量排名第一，陳金萍指出，中山運動中心周邊是台北市較早開發的區域、商店林立。另外，中山區的產品多元，可以滿足不同族群的居住需求。有適合小資或單身族群的「低總價套房」，今年成交件數達244件；同時也有適合小家庭的兩房或三房，成交件數合計起來也在200件以上。生活便利加上各種房型應有盡有，從成交件數可以看出中山運動中心周邊的客群廣大，是民眾購屋時的優質選項。

至於中正運動中心周邊則以每坪101.3萬，堪稱「最貴運動宅」。陳金萍解釋，中正運動中心位於信義路一段，向前走是台大醫院、向後走則有自由廣場，顯示其周邊生活機能完整。再加上運動中心，周邊的社區居民大多數的生活需求，都能就近滿足。

另外，觀察熱門交易路段在「羅斯福路一段」、「羅斯福路二段」一帶，位於捷運古亭站與中正紀念堂站之間，總計交易件數達29件，可見「近捷運站」是許多人心目中的首選。

羅斯

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