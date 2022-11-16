星空聯盟蟬連WTA最佳航空聯盟

星空聯盟連續三年榮獲World Travel Awards (WTA)評選為全球最佳航空聯盟。在此之前，星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室也於今年8月舉行的2022年北美地區頒獎典禮上，第三年奪下北美最佳機場貴賓室殊榮。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh於領獎時表示：「非常高興能連續三年獲得WTA的肯定，今年適逢星空聯盟成立25週年，也讓這項殊榮更別具意義。星空聯盟成員總計超過40萬名員工，每天為旅客盡心提供安全、便捷的飛航服務，這些獎項肯定他們的付出與努力，此外，我們也感謝旅客持續給予星空聯盟及成員航空公司的信賴和支持。」

World Travel Awards迄今已舉辦29屆，旨在表彰旅遊相關業者的卓越貢獻，年度大獎是根據產業專業人士的評價以及消費者問卷調查結果為依據而頒發的獎項。

World Travel Awards創辦人Graham E Cooke表示：「星空聯盟持續為全球航空產業樹立標竿，非常高興星空聯盟能在World Travel Awards獲得旅遊業者及消費者票選為2022年全球最佳航空聯盟。值得一提的是，就在幾個月前，極具代表性的星空聯盟洛杉磯國際機場貴賓室也連霸北美地區最佳機場貴賓室。」

除了上述星空聯盟本身所獲得的二項大獎之外，今年還有多家星空聯盟成員榮獲World Travel Awards殊榮，其中有9家航空公司分別入選21個獎項類別，包括全球最佳頭等艙服務，以及最佳歐洲、大洋洲、亞洲、墨西哥和中美洲等地的傑出航空公司，證明星空聯盟的卓越表現獲得旅遊同業和旅客的一致認可。

星空聯盟成立於1997年，是第一個全球性的航空聯盟，為國際旅客提供綿密與便捷的飛航服務，自成立以來，星空聯盟便提供最全面的綿密的飛航網絡，並致力提供聯盟內跨公司的優質顧客體驗。星空聯盟現有包括長榮航空（2618）等26家成員公司，飛航網路每日提供超過10,000個班次，飛往184個國家超過1,200個目的地，除此之外，星空聯盟「轉機合作夥伴」吉祥航空與泰國微笑航空也為旅客提供更多航班選擇。