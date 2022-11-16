一表看新北運動中心周邊房價 這裡年漲14%第一

房仲表示，隨運動風潮興起，運動中心對周邊房價愈來愈有加分效果，永慶房屋計新北市14個運動中心，過去一年房價都呈上漲，其中鶯歌運動中心周邊年漲14%最多，另外包括林口、五股也都有一成以上漲幅。

根據永慶房屋統計，新北市各運動中心周邊交易件數最多的區域，就屬淡水國民運動中心周邊，交易件數達1352件，其次為永和673件 ，第一名比第二名多出一倍。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，淡水國民運動中心位於淡海新市鎮，此處規劃為住宅區，居住於附近的民眾能就近前來運動。另外，周邊有家樂福、新市國小、行政機關、淡海輕軌淡水行政中心(V07)站，走路都在10分鐘以內，吸引民眾購屋。

另觀察各區國民運動中心周邊房價，鶯歌、五股、林口漲幅都在一成以上，漲勢較為明顯。

陳金萍說明，鶯歌國民運動中心周邊漲幅14%，今年的平均單價為24.4萬。其他諸如林口、五股等區域，目前的3字頭價格也在新北市中，處於較低的水平。

她表示，蛋黃區房價高，年輕人難以負擔，大量人口流入相對親民，具有一定生活機能區域，鶯歌預計明年底，將有捷運三鶯線通過，讓當地的通勤族可以透過捷運，轉乘板南線到雙北市的鬧區，在此條件下，增加民眾前往鶯歌購屋誘因，也帶動房價上揚。