健保財務吃緊！健保署推廣商業保險 讓醫療保障更到位

眾所周知，國內健保支出不斷的上升，造成健保財務吃緊，健保局為改善不斷惡化的財務問題並讓健保資源配置更趨透明、健保資源使用更有效益，除了推動部分負擔新制上路外，同時透過與民間商業保險業者合作，期以健保偕同商保，提供民眾更到位且全面的醫療保障。

對此，健保署規劃「健保偕同商保—醫療保障更到位」專區（https://cutt.ly/gN6deAp），指出自民國84年健保開辦時，商業健康保險個人有效契約每人平均0.4件，直到去（111）年已增加至3.46件，顯示絕大多數民眾在現有的全民健保制度下，仍有額外購買商業保險的需求，因此也建議民眾可以善加運用已經購買的商業保險，有效分攤個人醫療風險。

此外，健保署也建議民眾聰明挑選可以強化個人醫療保障的商業保險、提出可以優先考慮以下4險種：

險種1、實支實付型醫療險

可以涵蓋自費手術、醫材及住院期間的藥物或是治療等，讓醫療保障更到位。

險種2、加強補充癌症健康險

癌症險的罹癌一次金給付可以彈性應用於醫療費用和無需住院的用藥，至於其他一般療程給付像是癌症門診、住院、手術或是化學治療等，大多屬於健保已給付項目，建議應該加強補充有關癌症藥物相關保單，其中要涵蓋健保尚未給付的標靶藥物、自體免疫細胞治療或是基因檢測等。

險種3、注意保單條款手術定義範圍

建議優先選擇概括式條款，涵蓋住院期間所發生的必要手術，而非侷限特定列舉的手術，以免發生自費手術項目不符給付條款的情形。

險種4、定期檢視保單、補足保障缺口

隨著人口老化及新藥、新科技發展，將推升醫療需求及費用，民眾應該定期檢視保單內容，諸如：保障期間、給付項目或是額度等，以補足保障缺口。

最後，健保署再次強調，高價醫療服務項目經由健保醫療科技評估後暫不給付，或是採取有條件給付，一旦民眾不符合健保給付資格而需自費用藥時，此時不妨透過商業保險轉嫁高額醫療費用，相關訊息可以直接前往「健保偕同商保—醫療保障更到位」專區（https://cutt.ly/gN6deAp）查詢。