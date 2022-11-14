快訊

關水門太慢通知害車泡水！柯文哲宣布發慰助金 汽車2萬、機車2千

中職／三商虎隊洋砲巧克力過世 國聯前盜壘王人生落幕

老派工作很潮！美國的「調酒黃金年代」

長榮海運前三季賺3000億元…傳年終60個月 公司回應了

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮海運。業者提供
長榮海運。業者提供

長榮海運去年超豪氣，員工也成為全台最幸福的勞工，公司賺錢全面犒賞員工，去年底早上許多長榮海運的員工嗨翻了，看到了史上從沒有看到的年終數字，答案是有人領到「40個月」年終，當然根據考績會有不同的差異數，不少員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看到這麼多錢」。

今天市場傳出，長榮海運業可望連莊「年終王」，業界已傳出「60個月」的驚人數字，認為長榮海運今年前三季已大賺3千億元，提前超車去年一整年賺進的2390億元，長榮海運要發多少年終獎金，成為外界關注焦點。不過對此，長榮海運說，全球貨櫃輪市場變動大，現在談年終獎金還太早

2022年長榮海運營收、獲利都寫下史上新高!獲利遙遙領先同業，不受2022年第3季運價大跌6成影響，單第3季獲利維持千億元水準，稅後純益達1,006億元，年增25.6%、較第1季季減0.65%、第2季季減1.55%，每股稅後純益創新高達37.25元。

累計前三季稅後純益3,043.5億元，年增率達92.28%，再創營運以來的最佳成績單，股本依減資權重調整計算，每股稅後純益達68.88元，若直接以減資後股本211.6億元計算，EPS高達143.8元，現金減資後流通在外股數減少，每股淨值從第二季的85.30元上升至254.87元。

長榮海運 減資

延伸閱讀

重電設備三雄 財報亮眼

車賣再多也沒用！　產險拖累和泰前三季虧損101.7億元

長榮海運10月營收456.48億元 月減9.05%

「長榮海運環保影片–以行動守護美好」影片推出超吸睛

相關新聞

長榮海運前三季賺3000億元…傳年終60個月 公司回應了

長榮海運去年超豪氣，員工也成為全台最幸福的勞工，公司賺錢全面犒賞員工，去年底早上許多長榮海運的員工嗨翻了，看到了史上從沒...

台中一坪百萬交易實登1天下架 專家：難掀追價效應

房市交易降溫，人潮不如以往，但實價揭露，台中市西屯區水湳經貿園區預售案「豐邑PARK ONE」，B1棟頂樓34樓戶以78...

38年新低！天龍國3年少18萬人 專家曝4大浪潮

北市人口持續流失，台灣房屋統計，今年10月北市戶籍人口約246萬人，和2019年同期264萬人相比，三年間全市少了18萬...

科技新貴狂掃竹南房產？透天平均總價2年漲3成

在新竹科學園區、竹南科學園區兩大科學園區的加持下，竹南房市相當受市場關注。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，近兩年竹...

海運航商 面臨損益保衛戰

貨櫃遠歐航線即期、合約運價雙殺。貨櫃海運遠東歐洲航線明年度合約價進入最後議價階段，受全球通膨及中國大陸清零政策影響，大型...

外商：海運高獲利時代不再

國際大型航商悲觀海運景氣，不僅全球海運二哥馬士基釋出此論調，第五大航商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）高階主管近期也表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。