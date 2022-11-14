長榮海運前三季賺3000億元…傳年終60個月 公司回應了

長榮海運去年超豪氣，員工也成為全台最幸福的勞工，公司賺錢全面犒賞員工，去年底早上許多長榮海運的員工嗨翻了，看到了史上從沒有看到的年終數字，答案是有人領到「40個月」年終，當然根據考績會有不同的差異數，不少員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看到這麼多錢」。

今天市場傳出，長榮海運業可望連莊「年終王」，業界已傳出「60個月」的驚人數字，認為長榮海運今年前三季已大賺3千億元，提前超車去年一整年賺進的2390億元，長榮海運要發多少年終獎金，成為外界關注焦點。不過對此，長榮海運說，全球貨櫃輪市場變動大，現在談年終獎金還太早。

2022年長榮海運營收、獲利都寫下史上新高!獲利遙遙領先同業，不受2022年第3季運價大跌6成影響，單第3季獲利維持千億元水準，稅後純益達1,006億元，年增25.6%、較第1季季減0.65%、第2季季減1.55%，每股稅後純益創新高達37.25元。

累計前三季稅後純益3,043.5億元，年增率達92.28%，再創營運以來的最佳成績單，股本依減資權重調整計算，每股稅後純益達68.88元，若直接以減資後股本211.6億元計算，EPS高達143.8元，現金減資後流通在外股數減少，每股淨值從第二季的85.30元上升至254.87元。