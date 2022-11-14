台中一坪百萬交易實登1天下架 專家：難掀追價效應

房市交易降溫，人潮不如以往，但實價揭露，台中市西屯區水湳經貿園區預售案「豐邑PARK ONE」，B1棟頂樓34樓戶以7814萬元交易，每坪100.2萬元，創下台中市歷史新高價，也是台中首筆單價破百建案。

不過，在媒體揭露，房地產市場一驚呼後，該筆實登資料一天後即突然下架，現已查不到資料。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，該筆交易揭露後，引發市場不少討論，認為價格明顯跳脫區域行情，地方政府可能為了避免影響房市交易，因而將先前揭露的資料暫時下架。

根據先前實價登錄顯示，位於台中市西屯區經貿五路上的「豐邑PARK ONE」，今年7月，B1棟頂樓34樓戶、共89.43坪，以總價7814萬元交易，扣除車位，每坪單價揭露100.2萬元，讓台中高價首度站上一坪100萬大關。

陳炳辰指出，一般認知，台中以七期最精華，區域也已有多戶成交站上九字頭，一般也預估台中第一個價百萬豪宅應出現在七期重劃區，特別是秋紅谷一帶。水湳經貿園區雖然建設題材多，但仍待發展，生活機能也較欠缺，整體房價暫時仍難超越七期。

他表示，由於水湳經貿園區可興建豪宅土地不多，最讓看好的就是文商段土地，這幾年建商高價搶地，房價確實欲低不易，也不時有建商放出將挑戰一坪百萬，不過官方實價揭露，仍震撼房地產業界。

陳炳辰表示，過去西區草悟道在建商營造下，一度也有取代七期之姿，後況也僅是個案高價社區。水湳除了是重要產業聚落外，還有國際會展中心、綠美圖等重大建設加持，後勢令人看好，但現階段價格超越七期，對市場觀念仍是一大挑戰。

陳炳辰認為，今年因通膨升息，經濟表現不佳，際此時刻，高資產族多持保守，水湳經貿園區此時出現天價交易，即便沒有下架，預料也不易引起追價效應，後續拉抬量能可能性不高。