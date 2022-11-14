科技新貴狂掃竹南房產？透天平均總價2年漲3成

在新竹科學園區、竹南科學園區兩大科學園區的加持下，竹南房市相當受市場關注。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，近兩年竹南各類型住宅的平均成交總價均上漲，其中以透天厝的漲幅最快，目前竹南透天的平均成交總價約為1,295萬元，與2020年同期的987萬元相比，兩年激增308萬，成長幅度超過三成，大樓、華廈的平均總價漲幅也在兩成以上。

東森房屋研究中心經理葉沛堯指出，竹南生活機能完備，房價基期相對較低，又有建設題材、科技題材、人口紅利作為支撐，區域發展前景相當看好。

葉沛堯表示，竹南是苗栗縣內人口第二多的地區，坐擁竹南科學園區、竹南工業區、廣源科學園區等多個產業園區，到竹科也僅有20分鐘左右的車程，近年來磁吸了大量科技新貴定居於此，帶動區域房市交易量能極速升溫。

另外，為緩解新竹、苗栗交通擁塞問題，政府也在積極規劃五楊高架南延項目，該案若進展順利，對竹南房市來說也會是一大重要利多，因此從長線來看，竹南房價繼續向上攀升的可能性很高，有意在竹南置產的民眾不妨抓緊時機，盡早搭上資產保值與增值的列車。

東森房屋竹南運動公園加盟店店東饒心奣表示，竹南的大埔重劃區是近期交易熱度頗高的區塊，該重劃區緊鄰台積電竹南廠，區內建商推案以總價在1,500萬上下的小戶型透天厝居多，憑藉優越的地理位置和良好的居住環境深受購屋民眾青睞。

隨著竹南房價飆漲，建商土地取得成本持續墊高，愈來愈多的建商改推大樓華廈，俗話說「物以稀為貴」，未來透天厝不僅更具抗跌保值性，而且還會成為購屋者身份的象徵，價格自然居高難下。

饒心奣指出，除大埔重劃區外，竹南運動公園周遭也是相當值得推薦的區塊。竹南運動公園位於竹南與頭份的臨界處，是竹南發展較早期的區域，周邊設有尚順育樂世界、威秀影城、苗北藝文中心、竹南車站、新南國小、照南小學等設施，基礎機能相當成熟，房市支撐力道更強。