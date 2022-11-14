華航、長榮航推估元月出現第一波出國潮 載客率比第4季成長5成

社群網站已經有許多民眾分享各種出國的心得，消費者想出國的心關不住，華航（2610）、長榮航（2618）推估元月寒假開始就會看到第一波出國潮，樂觀預估明年第1季載客率有可能比第4季成長5成；至於第二波的出國人潮會出現在今年3、4月春假期間，將進一步推升航空業的營收及載客率。

旅行社業者指出，今年10月解封以來不是旅客不想出國，而是需要各種規劃，包括護照過期，要去打疫苗，配合假期規劃，也因為年終出國規劃也會延到明年；航空公司雖然已經準備好，許多城市的機場無法立即提供這麼多的量能，機場服務突然出現缺工，所以國內短期才會沒有辦法立即看到機場湧現人潮。

不過，隨著各大企業開始啟動員工旅遊的規劃，各種大型團即將出籠，目前航空公司元月航班的訂位率就表現出色，明年日本的各城市賞櫻團也銷售的很好，現在已經有許多大型的團客開始下訂要包3、4月的賞櫻團，東北亞的日本、韓國，東南亞的泰國4月的撥水節假期，越南峴港觀光市場都開始轉熱。

客運出國旅遊需要規劃，華航、長榮航看到旅客正在持續回流當中，對於航空市場展望樂觀，預計明年第1、2季的亞洲區間市場會很熱絡，觀光地點還是以東北亞的韓國、日本為主軸，需求將明顯攀升；華航、長榮航空推估，整體航班的恢復力道會回到2019年的5、6成。

華航、長榮航空預估，隨著國人出國旅遊的人潮漸漸增加，預計明年增班數度會加快，第1季及第2季會回到2019年的5成，第3季在暑假旺季的加持航班數會再增加，將攀升到6、7成，預計到第4季整體的航班數有望將回到2019年7、8成。

目前兩岸航線及香港航線復甦的速度比較慢，推估等這兩個主要航線加入後，2024年華航、長榮航的客運航班將恢復到2019年全盛時期。

華航、長榮航空也表示，解封後的旅遊商機全面復甦，航空業者也會積極的復飛各種航線，的競爭會更激烈，航空業者在行銷策略上也必須更靈活，機票價格的變動速度也會更快，短期內因為油價及相關防疫需求，成本都比過去還高，所以機票價格變化，還是要取決市場場需求，但要買到2019年隨時有低價票的可能性不高。