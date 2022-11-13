台灣GDP可望超日趕韓！經濟那麼好 為何趕不上新加坡？

摘要 1.2022年，台灣人均GDP可望首次超過日本，稱霸東亞；經濟成長率也領先亞洲四小龍，可望連續5年高於世界平均。 2.台股2022年年初以來至今，加權平均指數會下跌近3成，成為亞洲最差的股票市場之一。 3.9月台灣進出口額雙雙翻黑，外銷訂單已出現年減3.1%的衰退，製造業生產指數則年減4.8%，終止連31紅，景氣寒冬已至。

我們過去常講的一個名詞叫做「亞洲四小龍」，但現在很少人再提了。最近政府表示2022年，我國人均GDP可望首次超過日本，稱霸東亞；經濟成長率也領先亞洲四小龍，可望連續5年高於世界平均。

根據IMF估計，2022年台灣人均GDP大概會達到3萬5千美元左右，日本達到3萬4千多美元，韓國則大概是3萬3千多美元。國發會主委表示，這是全民共同努力，才能取得經濟上的佳績。

為何國際上不再談亞洲四小龍了？其中一項原因是彼此實力不均等，像是香港在「港版國安法」通過後，實際上已成為中國一部分，難以客觀評估。亞洲四小龍中的大贏家，毫無疑問是新加坡，在香港沒落後，資金和人才大幅流向新加坡。而台灣相較於新加坡，有薪水較低、稅制不利、工作前景差等因素，因此未因香港沒落受惠。

台灣在2021年和2022年上半年在經濟上揚眉吐氣，儼然成為亞洲四小龍的領頭羊，政府也不斷強調台灣民主價值的可貴，成功拉攏許多世界友人。最近《紐約時報》專欄作家佛里曼在演講時，也建議台灣應多和國際友邦聯盟，但千萬不要挑釁中國，「熊不攻擊你的每一天，都是好日子」。

誰能想到曾幾何時，台灣的光環消失，突然成為全世界最有可能發生戰爭的地方。也許台灣人不這麼想，但「觀感」（Perception）重於一切，只要外國人認為有風險的「可能性」，就會採取行動、減低台灣持股，以降低風險。這也是台股今年年初以來至今，為何加權平均指數會下跌近3成，成為亞洲最差的股票市場之一。

然而這並不完全是由於中國，另外2個關鍵因素是美國以及半導體。台灣半導體目前在全世界有不可取代的關鍵地位，但卻變成了「懷璧其罪」。中國的短肋是半導體，台灣擁有全球最先進的半導體生產製造能力，而美國知道這一點，因此在半導體領域對中國祭出全面制裁，並聯手台、日、韓、荷一起加入，加深台灣地緣政治大戰的關鍵角色。

經濟部王美花日前訪美時，強調台灣完整的半導體製造關鍵地位無法被複製與取代，業者也紛紛呼應。「無法被取代」絕對是事實，但重點不在於「完全取代」，而是「部分取代」、或「逐漸取代」。因此我認為正確的名詞不是「去台化」，而是「弱台化」。其實「化」已經說明這是一個「過程」，但我們一直咬文嚼字，尋求自我心理安慰。

更壞的日子來了

寒冬已經降臨。9月台灣進出口額雙雙翻黑，外銷訂單已出現年減3.1%的衰退，製造業生產指數則年減4.8%，終止連31紅。歐美科技大廠如亞馬遜、谷歌、微軟近期業績更開始衰退，說明更壞的日子在前面。這對於高度依賴出口和電子業的台灣來說，前景不樂觀，我們在四小龍中的地位，並不值得驕傲。

再來，台灣的強敵南韓和台灣有相似之處，原因也和地緣政治以及半導體有關，可說是難兄難弟。北韓最近對南韓附近海面接連發射飛彈，面臨一觸即發的戰爭危機。

美國邀請台灣、日本、南韓加入「Chip 4」大聯盟抵制中國，唯一未表態的就是南韓。南韓2大晶片龍頭三星和SK海力士，在中國均有龐大投資，實在很難選邊站，未來難免受到中國的制裁。日前SK海力士表示，在「最糟情況」下，會考慮出售中國的記憶體晶片廠。現在美國雖然給予南韓1年豁免緩衝期，但很快將面臨殘酷的現實。

歸納亞洲四小龍的未來，可以說新加坡大好、香港大壞，而台灣與南韓均屬於中間偏壞。龍應該昂首闊步、引領群眾，但香港、台灣、南韓，甚至是日本，都只是躲在2頭大熊身後的其他動物。有的跟著老大張牙怒吼，有的在一旁發抖，還有的不知大禍即將臨頭，仍然天真的玩耍。

佛里曼只講對了一半，即使我們不去戳那隻熊，也無法保證未來永遠是好日子！

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