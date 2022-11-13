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德國雙人代言人坤達廚藝大躍進 百貨周年慶人潮擠爆

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
坤達擔任德國雙人的年度代言人，讓原本已經水泄不通的百貨公司擠得一位難求 ，粉絲都想近距離欣賞料理男神做菜。圖/德國雙人提供
坤達擔任德國雙人的年度代言人，讓原本已經水泄不通的百貨公司擠得一位難求 ，粉絲都想近距離欣賞料理男神做菜。圖/德國雙人提供

德國雙人代言人坤達於12日百貨周年慶出席品牌「一日店長」活動，經過前面兩場的特訓後廚藝越臻成熟，現場使用多種德國雙人廚具輕鬆做出高質感料理。

當天菜色考驗對食材的掌握跟對料理的熟悉，坤達大廚的手藝讓粉絲瘋狂開心，他以麵包機烤出融化少女心的「棉花糖吐司」，也分享用破壁調理機打出維持健康體態的藍莓優酪飲，粉絲們覺得這就是最棒的愛的料理。

坤達擔任德國雙人的年度代言人，讓原本已經水泄不通的百貨公司擠得一位難求 ，忠實粉絲與想近距離欣賞料理男神做菜的消費者們，興致勃勃地觀看男神使用如虎添翼的各式料理神器。德國雙人準備包含鍋具、刀具、鑄鐵鍋以及小家電，讓他大展身手。

坤達為眾多粉絲展現他在「德國雙人廚藝課程」裡學到的新菜色「西西里海陸燉牛肉丸」。他先用日式主廚刀展現修肉刀工處理完整牛肉，再把牛肉塊與蝦仁等放進破壁調理機攪拌，再熟練地調整速度讓食材攪打均勻，親手擠揉出一顆顆肉丸，與洋蔥蕃茄紅酒在鑄鐵鍋燉煮，香翻全場。

德國雙人主廚Eason分享紅酒開瓶後，利用真空酒瓶塞抽真空來保存紅酒，白酒 、橄欖油，而果汁也可比照辦理。

此時，主持人問坤達在家如何使用「Fresh & Save智能真空保鮮組」 ？坤達說，他發現棉花糖抽真空會變大變小超有趣，在家常玩這招來紓壓；隨後以創意細心擺盤，順利完成第一道好吃又美麗的燉牛肉丸。

現在對做菜愈來愈有興趣的坤達說，以前從來沒想過自己能做菜，什麼都不會時覺得下廚是一件很難的事；受邀代言、參加廚藝課程後，發現下廚其實沒有想像中困難，料理有一定的邏輯又能自己靈活變化，選對廚具幫助真的很大，不僅把做菜這件事變簡單了，也讓他開始懂得享受下廚的樂趣。

示範棉花糖吐司時，坤達用具有7檔烘烤檔位的鈦銀系列烤麵包機烤出色香味俱全的迷人甜點，全場驚呼連連狂喊「給我吃」。

最後一道富含礦物質與維生素的「藍莓優酪乳飲」好打又好喝；坤達覺得德國雙人的破壁調理機功能很豐富，有果昔、醬料、冰沙、清潔等模式，還有12檔自選檔位，可以按照自己想要的口感任意調整。

完成德國雙人天菜大廚三場特訓後，坤達在百貨最終場的「總成果驗收」考驗中獲得主廚Eason與全場粉絲的滿分評價，坤達感動滿滿表示，在德國雙人廚具與智能小家電的加持下，愈來愈享受做菜的過程，希望未來參加木曜4超玩的料理比賽時能使用德國雙人廚具參賽。

當天業者也提供了周年慶期間特定的限量組合，除了大家最期待的百貨滿額禮之外，德國雙人週年慶再加碼，單筆消費滿6000元送隨行餐具組，單筆消費滿1.5萬元送八件式西餐具禮盒，購買Staub鑄鐵鍋正品滿4000元再送隔熱帽兩件組。

坤達為眾多粉絲展現他在廚藝課程裡學到的新菜色「西西里海陸燉牛肉丸」。圖/德國雙人提供
坤達為眾多粉絲展現他在廚藝課程裡學到的新菜色「西西里海陸燉牛肉丸」。圖/德國雙人提供

坤達

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