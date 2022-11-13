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泰山贊助再升級 跨業興采合作物料回收

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
泰山發動五十位志工為跑友加油。泰山提供
泰山發動五十位志工為跑友加油。泰山提供

泰山企業（1218）連續十一年贊助田中馬拉松，除了人力、物力、財力贊助之外，更貫徹ESG循環永續行動，主動與興采公司（4433）S.Café®咖啡紗合作，希望實現來自田中廠的寶特瓶變成田中馬跑衣原料的期望，同時支持興采公司推廣100%聚酯纖維舊衣回收永續循環計劃，運用科技讓舊衣變新衣。

當日在田中馬拉松鄭宗政總幹事見證下，泰山企業詹景超董事長、興采公司陳國欽董事長共同啟動合作儀式。三方都希望物料再生，透過分解、重組、再生的過程，創造全新的產品，成就善循環贊助。

泰山發言人雷松清表示，泰山廠內品管嚴格，一旦設備剔除不良品，都會立即進行內容物處理及包材回收。若以5瓶可以做一件跑衣來計算，明年預計至少需要8萬支寶持瓶，因此今年鼓勵鄉親和跑友響應回收，不足的部份從工廠剔除的寶特瓶來補足，成就田中馬咖啡紗跑衣。

此外，將來泰山全年的工作服也以此優先考量，深入員工的日常，推動循環永續教育行動。再就產品本身來說，目前衛福部已經可以透過個案審查的方式進行「從寶特瓶還原到寶特瓶」的r-PET申請，泰山期待未來也能有寶特瓶永續包材出現。

興采集團連續七年提供S.Café®環保科技咖啡紗布料製作台灣米倉田中馬拉松的賽事跑衣，布料源自日常生活中的廢棄咖啡渣，經由專利技術添加至纖維，使衣服達到異味控制、抗UV以及快乾的效果。今年興采發起「SINGTEX® REFIT™永續循環計畫」，鼓勵家中不再穿的100%聚酯纖維跑衣，帶至活動會場，結合興采工廠端的產品邊角料，一起透過分解、重組、再製成全新的衣服，貫徹「紡織品到紡織品」永續循環計畫。

泰山企業今年由泰山企業董事長詹景超率隊領導，共有87位同仁與親友參與路跑，另動員50人次的志工投入兩日服務支援，展現熱情友善的精神。鄉親們也熱情響應「善循環套圈圈」行動，拿著泰山寶特瓶到攤位套泰山產品，套中幸運飲品的鄉親個個展現好玩又好拿的幸福笑臉。

泰山企業詹景超董事長率領泰山企業半馬同仁起跑。泰山提供
泰山企業詹景超董事長率領泰山企業半馬同仁起跑。泰山提供
田中馬拉松鄭宗政總幹事見證下，泰山企業詹景超董事長與興采實業陳國欽董事長正式合作。泰山提供
田中馬拉松鄭宗政總幹事見證下，泰山企業詹景超董事長與興采實業陳國欽董事長正式合作。泰山提供

泰山企業 田中馬拉松

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