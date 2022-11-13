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泰山贊助再升級 跨業興采合作物料回收

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
泰山企業詹景超董事長與興采實業陳國欽董事長正式為明年跑衣啟動合作。圖／泰山提供
泰山企業詹景超董事長與興采實業陳國欽董事長正式為明年跑衣啟動合作。圖／泰山提供

泰山企業連續11年贊助田中馬拉松，除了人力、物力、財力贊助之外，更貫徹ESG循環永續行動，主動與興采公司S.Café®咖啡紗合作，希望實現來自田中廠的寶特瓶變成田中馬跑衣原料的期望，同時支持興采公司推廣100%聚酯纖維舊衣回收永續循環計劃，運用科技讓舊衣變新衣。

泰山發言人雷松清表示，泰山廠內品管嚴格，一旦設備剔除不良品，都會立即進行內容物處理及包材回收，若以5瓶可以做一件跑衣來計算，明年預計至少需要8萬支寶持瓶，因此今年鼓勵鄉親和跑友響應回收，不足的部份從工廠剔除的寶特瓶來補足，成就田中馬咖啡紗跑衣。

此外，雷松清也說，將來泰山全年的工作服也以此優先考量，深入員工的日常，推動循環永續教育行動。再就產品本身來說，目前衛福部已經可以透過個案審查的方式進行「從寶特瓶還原到寶特瓶」的r-PET申請，泰山期待未來也能有寶特瓶永續包材出現。

興采集團連續七年提供S.Café®環保科技咖啡紗布料製作台灣米倉田中馬拉松的賽事跑衣，布料源自日常生活中的廢棄咖啡渣，經由專利技術添加至纖維，使衣服達到異味控制、抗UV以及快乾的效果，今年更發起「SINGTEX® REFIT™永續循環計畫」，鼓勵家中不再穿的100%聚酯纖維跑衣，帶至活動會場，結合興采工廠端的產品邊角料，一起透過分解、重組、再製成全新的衣服，貫徹「紡織品到紡織品」永續循環計畫。

泰山企業 田中馬拉松

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