2022新北耶誕城TOYOTA碳中和品牌形象館 吸引上萬人參訪

新能源車已經是一個全球新趨勢，「TOYOTA碳中和品牌形象館」進駐2022新北歡樂耶誕城，自11月11日（五）起展出純電車bZ4X、插電式油電複合車PRIUS PHV、及油電複合車COROLLA CROSS GR SPORT等多台新能源車款，互動小遊戲再加上包括馬戲團表演等，展出第一個周末已吸引上萬人參訪。

這次在2022新北歡樂耶誕城展出，透過趣味的小遊戲跟民眾互動，參訪的民眾拋出許多對新能源車問題提出討論，不少攜家帶眷前來的民眾都驚嘆「歡樂中又可吸收新知，值得來。」

現場的解說員也分享，TOYOTA 不同於 Tesla 等純電動車新創公司，必須思考每個市場的能源結構來研發適合的產品，推出的「TOYOTA碳中和品牌形象館」，讓民眾能更了解達到碳中和還有許多不同的選擇。

TOYOTA車輛本部長劉傳宏表示，碳中和問題已經是全世界都非常重視的議題，為了提供全世界消費者更多選擇，「TOYOTA碳中和品牌形象館」北中南三場活動深受參觀民眾好評，TOYOTA總代理和泰汽車（2207）將加碼在2022新北歡樂耶誕城市民廣場展出，讓現場參觀的民眾能透過形象館，更了解TOYOTA為達碳中和目標的全球電動化戰略。

TOYOTA希望讓民眾更了解TOYOTA達成碳中和目標的全球電動化戰略，以「量產適合更多人的電動化車款」為長期目標，因應全球不同地區的需求，逐步推出HEV油電複合動力車、PHEV插電式油電複合動力車、FCEV氫燃料電池電動車、BEV電池電動車等多元電動化車款，以滿足各種顧客的需求，進而實現碳中和的願景。