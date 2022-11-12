百年霧峰農會集眾人之力啟動善循環 募集百甲良田穀東

霧峰農會創立百年來首次舉辦另類穀東會，今(12) 日特別以「百甲有機良田罩好事．穀東田園音樂饗宴」的方式，邀請愛心企業代表及農民共同慶祝。

從五甲到百甲，歷經八年有機友善耕作推廣，在霧峰農會即將邁入百年之際，也迎來有機友善耕作面積突破百甲之喜，參與認養的企業穀東更累積到近百家。

霧峰農會除了持續朝向綠色低碳種植，更宣示下一個百年將往世界各國均致力追求的ESG方向努力，達成生態霧峰，永續農業的發展目標，同時也往精品農業邁進。

霧峰農會今年適逢成立百年，在邁向下一個百年之際，以「初心(友善大地)、善心(募集)、用心(栽培)、關心(社會)、愛心(捐贈)等五心凝聚」為主軸，展開「米心心－五心凝聚計畫」，企盼集眾人之力啟動善的循環，從一粒米愛世界。

霧峰農會總幹事黃景建指出，八年來共有83家企業股東認購良田，透過類契作模式協助農會鼓勵農民轉型友善耕作，83家認購企業遍及全台，包含微風慈善基金會、自行車業天心工業、在地綠能企業三久太陽能、老井極上燒肉餐飲、極保精密工業等，在耕作面積即將突破百甲的今天齊聚一堂。

其中，今年參與的企業極保精密工業，更大手筆認養12單位，並捐贈10單位給慈善機構，也是第一個響應霧峰農會ESG的企業。

為感謝穀東們長期支持友善環境理念，活動邀請同樣位在霧峰的國立臺灣交響樂團NTSO臺灣青年交響樂團銅管五重奏，搭配土地創作歌手吳志寧演唱，秋天的風搭配金黃稻浪漫舞，享受土地帶來的美好。會場並設有割稻體驗區，讓企業穀東實際下田體驗收割稻米樂趣。

黃景建表示，為保護這片土地，改變農民重肥用藥的傳統慣行農法，一路鼓勵、教育、引導和陪伴農民，自民國91年開始契作，104年從五甲地開始推廣友善耕作，減少用肥、提升品質，也提供保障收益的誘因，給願意投入友善耕作的農民，讓農民沒有風險，安心耕作。

黃景建說，剛開始有農民擔心產量不好，偷偷施放化肥，但隨著越來越多農民開始接受自然農法的理念，霧峰農會更承擔起開路先鋒及領頭羊的角色，用一路走來的成果證明這條路不但可行，而且有許多人支持，帶領大家繼續走向下一個永續百年。

霧峰農會於民國106年開始推動企業認養，前後共有83家企業參與，黃景建透露，當初是因為一名企業家朋友，分享他無意間看到霧峰農地白鷺鷥很多，驚嘆於當地保留了如此美好的生態環境，因此觸動黃景建開始構思企業認養的概念，透過買一包友善的米讓田地不被污染。

而從一開始的五甲地到現在的百甲良田，特地選在霧峰農會百年時舉辦感謝祭，感謝各方企業的支持，也希望更多人加入公益，支持友善耕作，並持續擴大友善耕作面積，有更大力量可以回饋社會。

迎接百年的同時，現場由霧峰農會拋磚引玉，率先捐出100公斤有機香米，再次捐贈由農會每月定期捐贈150公斤白米給需求量大的匠愛家園，希望號召更多民眾及企業持續支持友善耕作及公益。

霧峰農會在達成百甲里程碑後，也將協助企業認購夥伴，將認購的有機香米媒合捐贈給有需求的公益團體，目前已有八家弱勢單位參與，未來也會持續提供平台給全省有需要的弱勢單位登記，一次成就生態永續與社會公益兩件好事，同時也導入募資概念，讓民眾能以買零股概念認購，集大眾之力量成就更多良田與良善。