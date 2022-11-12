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牛番茄大場擴充加工冷鏈 張麗善巡場擘畫國家級園區
供應國內各大通路牛番茄的展鮮農產，除既有食品一廠生產在地原料，今在雲林西螺九隆擴建二廠強化加工冷鏈，縣長張麗善今天上午入場參觀占地560坪廠房，肯定企業透過契作，保障農民收入，縣府也將一起合作，推動國家級冷鏈物流園區。
業者鍾宇軒表示，展鮮總契作面積60公頃、產量8000公噸，先前常遇到過剩或冷鏈不足狀況，為解決問題，2年前開始籌備冷鏈加工廠，共投入1億2500萬元興建，其中中央補助1700萬元。
業者鍾建展說，由於和連鎖餐廳、蔬食店等是以均價簽約，但冬、夏2季因過剩或冷鏈不足問題致出現價差，若未做冷鏈，供需可能失衡，價格也無法穩定，設備到位後，可從原儲藏時間為1周提升至2年 夏天產量不足時也不必再仰賴進口，冷凍番茄塊還能供應至各連鎖餐廳、團膳學校等。
張麗善指出，全聯、5大速食業及多家知名火鍋品牌，均使用展鮮農產牛番茄，其獲HACCP、ISO22000等國際食品安全認證，及TGAP、GGAP等國內外良好農業規範認證，市占超過70％，二場除冷鏈設備，也引進檢驗設備等，產銷全程保障農友及消費者食安。
而農委會明天也將至西螺為展鮮農產冷鏈廠舉辦落成典禮，地方、中央先後勘場，張麗善說，縣府長年關心、長期守護農友，各方面也全力協助，自己已計畫許久要來巡場，因公務繁忙才延宕至今。
張麗善認為，選舉在即，不應有太多政治操作，她秉持平常心與農友合作，一心只想守護鄉親，達到產銷均衡、農民收入穩定，大家目標一致最重要。
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