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工研院5新科院士出爐 總統授證

聯合報／ 記者黃有容／台北報導
工研院昨舉行第十一屆院士授證典禮，本屆產生五位新任院士。圖／工研院提供
工研院昨舉行第十一屆院士授證典禮，本屆產生五位新任院士。圖／工研院提供

工研院昨日舉辦「第十一屆工研院院士授證典禮」，新出爐的新科院士共有五位，包括中磊電子榮譽董事長王伯元、長興材料董事暨資深顧問蕭慈飛、台達電董事長海英俊、李長榮集團總裁李謀偉、潤泰集團總裁尹衍樑，由總統蔡英文親自為新任院士授證。

蔡英文肯定五位新任院士在技術創新及其產業化的卓越成就，更感佩他們對民生福祉及產業發展的無私奉獻。

新科院士王伯元致詞發表感言，他表示，面對未來，他以「老驥伏櫪，志在千里」來強調自己老當益壯、積極進取，希望在有生之年能持續為台灣科技產業貢獻。

蕭慈飛表示，提升台灣產業價值的關鍵在「技術」與「人才」，期許工研院能扮演國家各部會研究法人間系統技術的整合協調者。

他也建議國家可聚焦發展「水下科技」、「生物科技」等產業，將是我國身為海洋國家最大機會。

海英俊表示，台達電長期致力於實踐「環保、節能、愛地球」的使命，鑒於氣候變遷的挑戰日益嚴峻，呼籲大家採取更積極行動。

李謀偉表示，氣候變遷是迫切挑戰，李長榮化工十幾年前就開始思考綠色轉型，盼繼續與工研院合作打造創新技術、培育人才，創造綠色未來。

尹衍樑表示，將屬於傳統產業的營建業高科技化，是他最大的興趣及努力目標；工研院士是榮耀也是一份責任，未來將持續朝永續發展、節能減碳，促進人類福祉。

工研院董事長李世光表示，工研院也將藉著本次院士授證機會，邀集歷屆院士舉辦院士會議，盼能借重院士的智慧與經驗，共商淨零大計。

院士 氣候變遷 蔡英文

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