「創集團」1111生活共好年度慈善募款晚宴 募得338萬元

國內知名傳播集團「創集團×火星控股」牽頭，在111年11月11日這個特別的日子，發起「1111生活共好行動」，有別於雙十一的利己消費購物狂歡活動，這項活動集結全台頂尖企業的力量，呼籲大眾一起+1手心向下，在台中頂級餐飲會所頂粵吉品星光盛宴大殿，舉辦一年一度深具意義的慈善募款晚宴，用藝術響應公益，延續美好生活。

慈善拍賣晚宴開始前，賓客在Lunar Bar斟月酒吧、戶外光雕Lounge、落羽松休憩區，一邊聆聽伯拉罕-德芙蘭國小小提琴演奏與雙躍-海端布農人歌唱表演，一邊享用頂粵吉品特製的迎賓雞尾酒與精緻點心，點亮晚宴溫馨愉悅的暖場時光。

接著由青少年舞團MUGEN的動感熱舞揭開精彩序幕，晚宴重頭戲–慈善拍賣募款，則是運用全台最大P3 LED 500吋電視牆與劇院式聲光環繞影音，讓企業家名人與明星愛心不落人後，完整展演精彩的拍賣品與善心，讓晚宴掀起高潮。

此次慈善募款晚宴的拍賣品，邀請到鋼鐵V徐若瑄捐贈出她第一次到巴黎參加時裝秀所穿的香奈兒外套；SHE的Selina任家萱貢獻《往美的路我要自己作主》MV心愛的套裝來一起響應公益。

全台知名11位各領域創作者，包括從藝術、設計、攝影、廣告等專業，如剪紙藝術家楊士毅、油畫藝術修復師蔡舜任、跨界視覺創作人馬賽，每位創作者都力行「一起做對、等你+1」。

最後則是羽球國手戴資穎，把征戰各個賽事、還留有戴資穎簽名及刺青圖騰的珍貴球拍，作為晚宴的壓箱寶。眾星拱月，星光盛宴，各界盛情捐獻珍藏的作品，慷慨解囊，創集團每年度的1111共好行動，邀約大家一起做對、持續加1，成為共好的最佳實踐者。