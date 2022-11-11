雲豹能源獲幸福企業金獎 送票給員工親睹霍華德英姿

1111人力銀行今(11)日舉行「幸福企業頒獎典禮」，雲豹能源(6869)今年首度參加即脫穎而出，榮獲幸福企業科技研發類「金獎」榮譽，同時也是國內第一家能源企業獲獎，由雲豹能源總經理趙書閔代表出席受獎。趙書閔表示，加入雲豹大家庭可享有令人稱羨的福利，雲豹能源大方提供旗下桃園永豐雲豹職籃隊主場賽事門票給員工，讓員工不用搶票就能一睹NBA巨星霍華德（Dwight Howard）的球場英姿。

趙書閔說：「雲豹成立6年多，員工組成都很年輕，平均年齡30歲左右，可說是年輕化的新創企業，就像台灣雲豹一樣，以充滿拚勁、快速的特性面對各項挑戰。」在不同工作領域，夥伴們各司其職、互相尊重，營造出友善、共同成長的環境。

在雲豹能源的大家庭裡，固定每個月舉辦慶生會，每年除了三節獎金，會依照公司營運狀況以及同仁績效，發放績效獎金。另外，體恤同仁上下班塞車之苦，公司有長達一個半小時的彈性上下班，連假前一日可提早於下午三點下班，讓同仁避開交通尖峰、提早返鄉團聚。更令外界稱羨的是，雲豹能源從去年開始，提供員工桃園永豐雲豹職籃隊每一場主場賽事門票，尤其球隊剛簽下NBA巨星霍華德，這樣獨有的福利羨煞眾人。

同時，雲豹能源也由福委會負責員工福利，福委會自由度高，委員們組成以同仁為主，在規劃福利時更能站在員工需求來思考，像是提供飲料零食吧無限享用、每年員工健檢，就連每年國內外員工旅遊，都開放讓員工投票決定想去的地方，以營造員工最大幸福感。不論年資、經歷，雲豹夥伴們都擁有相同福利，甚至優於一般企業。

雲豹能源長期投入社會公益和環境永續，以綠能環保、淨零碳排為首要目標，企業在拓展營運版圖之際，亦將回饋社會作為終身志業，為企業朝向永續發展而努力。同時，雲豹能源重視人才，提供舒適且自由度高的工作環境及員工訓練制度，培育綠領人才即戰力，歡迎有專長、有志向的您一起加入雲豹大家庭，成為幸福企業的一分子。